Lanuspe negocia con Hacienda para levantar los embargos del Badajoz

El grupo de Oliver ya ejerce como gestor del Badajoz. Pero lo justo para ir tirando y que el Badajoz siga funcionando. Porque su desembarco no será efectivo a pleno rendimiento hasta que llegue la autorización judicial y se ejecute el traspaso de las acciones del Badajoz que están en poder de Feverstone SA. «Hacer cambios profundos en el club ahora es complicado», reconoce Diego García, portavoz de Lanuspe SL.

Esa situación tiene al club pacense entre dos aguas. De ahí que desde la nueva gestora se centre en hacer frente a los asuntos corrientes que surgen cada semana. En palabras de Diego García su misión en esta transición es ir «apagando los incendios más urgentes». Y esto se traduce en «las gestiones del día a día, autobuses, el tema de residencias, las necesidades del fútbol base...». En ese listado de prioridades cotidianas no entra la primera plantilla. Al menos de forma directa. «Se está hablando con la AFE para llegar a un acuerdo con los futbolistas porque sin la autorización para la venta el grupo no va a poner dinero», sostiene el expresidente del Elche. Sobre los jugadores, asegura que ya se han puesto en contacto para conocer sus inquietudes y exponerles sus intenciones. «Hemos hablado con ellos por teléfono y en persona y también a través de la AFE». Aunque el grupo está representado con su presencia en el Nuevo Vivero por Fran Soriano, el núcleo fuerte encabezado por Luis Oliver todavía no ha puesto un pie en el club.

A la espera de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga autorice la venta, Lanuspe SL tiene sobre la mesa varios frentes abiertos y trata de resolver los más inmediatos. «Lo primero es culminar las gestiones con Hacienda porque hay que desbloquear esta situación cuanto antes», expone Diego García. El grupo de Oliver negocia para levantar los embargos y poder recibir las ayudas públicas. «Estamos hablando con las instituciones para poder disponer de las subvenciones de la Diputación, Federación...». La idea de la sociedad gestora es utilizar esas cantidades retenidas para cumplir con la plantilla. «Queremos que esos créditos pendientes de recibir sean para que los jugadores puedan cobrar. Firmar un convenio y sea la administración la que pague directamente a la AFE». En ese sentido, Diego García asume que no será una tarea fácil. «Vamos a ciegas, no sabemos lo que se ha cobrado. El club no tiene un departamento de contabilidad, ni siquiera dispone de un programa básico», critica.

Otros de los asuntos prioritarios son los finiquitos con Dupi, Óscar Cano y Stili o el juicio con Fernando Estévez. «En estos momentos estamos terminando de negociar las situaciones de despidos», afirma. Y lamenta el estado en el que se encuentra el Badajoz desde el ingreso en prisión de Joaquín Parra. «Estamos sacando una fotografía real del club. Es un caos absoluto».

Diego García insiste en transmitir un mensaje esperanzador a toda la familia blanquinegra. «Intentamos que estén todos tranquilos, pero sin saber si el grupo va a tener la autorización es difícil. Trabajamos con la mejor de las voluntades», apunta y añade que los Parra tampoco han facilitado las cosas. «La familia no quería firmar nada». El portavoz de Lanuspe admite que la intención es atender el funcionamiento básico del club. «Con los poderes solo podemos hacer las reformas necesarias en la casa. No es ético hacer cosas sustanciales en el club si no nos vamos a quedar». La primera decisión que tomó el grupo fue destituir a Dupi y Óscar Cano y eso semanas antes de contar con autorización notarial. «Nos recomendaron hacer cambios necesarios para darle un giro a la dinámica deportiva del equipo».

En principio no se contempla acudir al concurso de acreedores, aunque tampoco se manifiestan en su intención de asumir las deudas anteriores a su llegada.

