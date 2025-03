Lanuspe y Atlantis aseguran que la transmisión de acciones del Badajoz será efectiva en el CSD en unos días

La plana mayor de la propiedad del Badajoz se reunió este viernes telemáticamente para responder a las preguntas de los periodistas ante las múltiples incógnitas ... que siguen brotando alrededor del accionariado del conjunto blanquinegro y que genera cada vez más nerviosismo entre la masa social. Fue a través de Internet porque el consejero José Luis Orantes se encuentra fuera de España y no quiso demorar más la comparecencia. Como estaba previsto, además de él, estuvieron el presidente, Luis Díaz-Amborna, por parte del grupo Atlantis, Patricio Arana, director deportivo, y Leonardo Casanova, director general; y por parte de Lanuspe, el asesor jurídico, Diego García, y un participante inesperado, Luis Oliver, cuya presencia no estaba anunciada pero que también intervino.

Se fueron desgranando algunas claves de la actualidad institucional y financiera, aunque también hubo tiempo para analizar el rendimiento deportivo del equipo. Orantes aseguró que su grupo garantiza que la entidad blanquinegra terminará la temporada y a corriente de pago: «Cumpliremos con las obligaciones presupuestarias, que no quepa duda». Aunque lo que más urgía era clarificar si era oficialmente efectiva la entrada como máximo accionista del grupo mexicano en el Badajoz, toda vez que en el CSD aún figuraba la sociedad de Agapito Iglesias. Pese a que anunciaron que desde el 23 de junio era una realidad, Atlantis Capital 2000 SL recibía hace casi dos semanas la autorización de dicho organismo para la compra de acciones a Lanuspe y, de esta manera, indirectamente, adquirir las participaciones de la entidad blanquinegra. «Dentro de Lanuspe ha habido distintas transmisiones y aunque se le comunicó al CSD todas a la vez nos recomendaron que se hiciera de una en una y de forma sucesiva», comentaba al respecto Diego García, que añadía que se trata de un trámite ya completado y a expensas de que quede constancia oficial. «No sé si aparece Atlantis ya como titular del 60% de Lanuspe, pero está autorizado e inscrito y la comunicación está a punto, no hay ningún problema legal. Es cuestión de días». Sin entrar en muchos más detalles, José Luis Orantes corroboró ese extremo y aseguró que «va todo en tiempo acorde a las fechas previstas, es una gran inversión, pero está garantizado, todo va caminando como se debe».

Sobre la tensión palpable que existe en las relaciones entre los dos grupos que ahora mismo ocupan las zona noble del Badajoz, Luis Oliver no se manifestó y Orantes pasó por el tema muy de puntillas, sin valorar si se plantean dejar atrás a su socio y romper con la actual bicefalia. «Desde que adquirimos ese porcentaje, decidimos en el día a día del club, eso esta claro. Hay buena relación y comunicación. Se necesitó mucho del grupo de Oliver y estemos o no juntos en el futuro tendrá el mayor de mis respetos». Pese a circundar con mucha retórica por la cuestión, dejó todo en el aire: «Sería anticiparse a algo que no sabemos si va a pasar. Tenemos nuestro modelo de gestión en el que creemos, pedimos a la afición paciencia, hemos invertido mucho dinero, corazón y tiempo y estamos enamorados de este club y queremos echar raíces».

Otro de los ejes centrales concernía al concurso de acreedores y los entresijos de un proceso del que poco está trascendiendo y que es fundamental para la supervivencia del club. Diego García confirmó que el administrador concursal, Bernardo Silva, presentará en el juzgado, dentro de una semana, la lista provisional de acreedores, como primer paso. «Si no hay muchos recursos que retrasen, estamos en condiciones de convocar para el primer trimestre de 2023 una junta general de acreedores y a partir de ahí iniciaremos los convenios singulares con Hacienda y Seguridad Social. Puede que para abril esté listo».

Entre otros perjuicios, la deuda con el erario público bloquea la posibilidad de incorporar a jugadores extracomunitarios, lo cual impide hacer ficha a Marco Tulio, atacante brasileño que sigue entrenándose con el equipo pacense a la espera de poder regularizar su situación. «Tenemos intención de firmarlo, confiamos en que se gestione la parte legal y jurídica», explicaba Patricio Arana, y matizaba Leonardo Casanova que «no supone un gasto actualmente para el club, porque la remuneración es externa, de la parte accionarial». En cualquier caso, confirmaron que reforzarán al equipo a partir de diciembre para mejorar las prestaciones. Insistieron en que siempre se ha hablado de un proyecto a medio-largo plazo y que cualquier aspiración de ascenso este curso era improbable (aunque no descartable), pero sí son conscientes de que no se están cumpliendo las expectativas.

Respecto al millón de euros que, según recoge el auto del Juzgado de lo Mercantil del 24 de agosto, el Badajoz adquirió a través de un préstamo, Diego García aseguró que se emplearon algo más de 800.000 euros «en todos los gastos para sobrevivir hasta el 30 de junio, porque no se podían pagar salarios, viajes, seguridad del estadio... Consta en el concurso y el administrador tendrá que dirimir si esos pagos se han realizado por cuenta del Badajoz».

En cuanto al aval hipotecario que figuraba en el contrato de compraventa referente a unas fincas en la Nucía y que cambiaron de titularidad hace alrededor de un mes, reconoció esta circunstancia y que ya ha avisado para que se solvente. «Hay que sustituir esa garantía, lo transmití a la propiedad y se está haciendo o se ha hecho. De todas formas, esa finca respondía a 4000.000 euros de la responsabilidad que se tenía con Feverstone, pero ya sea han abonado 300.000 euros y, bajo mi criterio, habría que garantizar la diferencia, 100.000».

Atlantis se desmarcó de las declaraciones realizadas por el anterior propietario, Joaquín Parra, en las que lanzaba varias acusaciones, mientras que Luis Oliver sí se pronunció al respecto. «Orantes pagó a todos los jugadores de Parra, estamos en Primera RFEF porque pusimos dinero para pagar su deuda. Demuestra mucha ignorancia deportiva y económica. Estamos aquí porque hemos puesto muchos millones para cubrir los pensamientos faraónicos de Parra».

Sobre cierta opacidad en cuanto a la presencia de Agapito Iglesias en el accionariado, el empresario navarro lo justificó con que «cuando llegamos el ambiente hostil era terrible y el grupo de Agapito prefirió que no se hiciera publico, y que el desgate me lo llevara yo, ¿para qué repartir bofetadas para dos si se la puede llevar solo uno?», concluyó.