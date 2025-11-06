HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 6 de noviembre, en Extremadura?
Javi Lancho. J. M. Romero
Primera RFEF

Lancho se perderá los dos próximos partidos del Mérida

Apelación ha desestimado el recurso presentado y el central del conjunto emeritense no estará ni ante el Castilla ni ante el Pontevedra

R. P.

Mérida

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:02

El Comité de Competición sancionó este jueves con dos partidos al central emeritense Javi Lancho por su expulsión de la última jornada ante el Guadalajara. El Mérida apeló la sanción al entender que la acción estaba mal redactada en el acta, para lograr que le redujeran al menos el castigo, pero los jueces la desestimaron y Lancho, titular en todos los partidos ligueros, no estará ni ante el Castilla ni ante el Pontevedra. El colegiado Bárcenas Torres redactó que Lancho vio cartulina roja directa por un codazo con uso de fuerza excesiva en el rostro del adversario sin estar el balón en disputa, y el Mérida alegó que el golpe fue con la mano. El otro sancionado, con un partido, ha sido el mediocentro Víctor Corral, pero por acumulación de amarillas.

Amistoso contra el Brentford B

De manera sorpresiva, el Mérida ha anunciado que disputará un amistoso en el Romano el próximo martes 11 de noviembre (18.00 horas) con el filial del Brentford, el otro club propiedad de BIA, aprovechando el parón de la Liga que disputa. Los abonados entrarán gratis, todos a la zona de tribuna (aunque no tendrán reservadas su butaca), y los no abonados tendrán entradas a cinco euros.

