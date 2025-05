Kike Royo evita el descalabro del Badajoz en una ruleta rusa

Empate a tiros en el pie en un partido de difícil análisis (1-1) en medio de una ruleta rusa minada de despropósitos de ambos ... conjuntos. Pudo ser peor para el Badajoz sino llega a ser porque Kike Royo detuvo con un paradón un penalti lanzado por Abeledo en el descuento. Los pacenses se adelantaron con un tanto de Calderón y minutos después fue expulsado el visitante Lolo González. Cuando el partido parecía franco para los intereses blanquinegros, los andaluces reaccionaron y un tanto de Cordero en propia puerta devolvió las tablas.

Salmerón parece haber encontrado un dibujo predilecto con tres centrales y Edú Sánchez y Calderón como carrileros, con dos piezas vertebrales en la medular, Mancuso y Palma, y tres arriba. Es en el ataque donde se están produciendo más permutas en función del perfil que precise cada envite. Ante el Linares el técnico almeriense apostó por la movilidad de David Soto en detrimento de Ferrón y concedió la titularidad a Zelu sentando a Alfaro, las dos únicas novedades respecto al once del derbi ante el Mérida. El atacante andaluz asumió el rol de extremo, mientras que el navarro iniciaba desde la punta de lanza, aunque iban alternando posiciones aprovechando las cualidades de ambos en las distintas vertientes ofensivas.

CD Badajoz Kike Royo, Calderón (Ferrón, min. 63), Mariano, Borja García (Javi Ros, min. 15), Cordero, Edu Sánchez, Mancuso (Alfaro, min. 55), Raúl Palma, Adilson, Zelu (José Mas, min. 55) y David Soto. 1 - 1 Linares Ernestas, Edu Viaña (Javi Duarte, min. 46), Caro, Lolo González, Alfonso (Cañete, min. 83), Fran Callejón, Rodri, Sancris (Iván, min. 74), Abeledo, Fermín (Aitor Vergara, min. 46) y Hugo Díaz (Samu Corral, min. 68). Goles: 1-0, min. 18: Calderón. 1-1, min. 54 , Cordero en propia puerta.

Árbitro: Álvaro Rodríguez Recio (comité madrileño). Amonestó a Mancuso, Javi Ros, Mariano, Zelu y Adilson en el Badajoz y a Hugo Díaz en el Linares. Además, expulsó por doble amarilla a Lolo González en los visitantes.

Incidencias: Cívitas Nuevo Vivero, 3.637 espectadores.

El Badajoz salió dominador, con personalidad y dinámico en tres cuartos, con Edu Sánchez y Adilson muy asociativos por la izquierda tratando de percutir con internadas y centros laterales, hasta tres balones colgados puso el canterano en los compases iniciales. Pero la primera ocasión fue del Linares, tan aislada como clara. Alfonso entró con terreno por delante desde el ala zurda y armó un poderoso misil desde fuera del área que repelió con apuros Kike Royo a una mano. Los blanquinegros querían la manija, pero de nuevo adolecían de claridad en una zona ancha para construir con fluidez. Basculaba con pases horizontales constantes entre los tres zagueros, con mucha distancia con el ataque y una línea intermedia demasiado difuminada, sin que Raúl Palma entrara en juego y con Mancuso centrado en la contención y cargado desde el minuto 7 con una amenazante amarilla.

Los planes de Salmerón cambiaron prematuramente y de manera inesperada por la lesión de Borja García en el minuto 15 forzando la entrada de Javi Ros. El esquema se mantuvo, retrocediendo a Palma al eje de la defensa y dando el control del juego al centrocampista navarro. Lejos de arrugarse por el contratiempo, el Badajoz respondió con una gran jugada que dio origen al tanto que abría el marcador. Robo de Adilson, que conduce, hace una bicicleta que quiebra la cintura de su par y lo sienta, la cede a Zelu en el balcón del área, que ve por el retrovisor la llegada de Calderón, que pone un centro-chut que se termina colando en las mallas de Ernestas. Contra de manual, vertiginosa, efectiva y vertical, y excelsa maniobra del atacante lisboeta.

El conjunto andaluz no estaba fino, con acciones deslavazadas y sin mucho orden, con Sancris tratando de generar algo de fútbol y disparos lejanos con escasa probabilidad de éxito. El Badajoz, bien pertrechado atrás, nublaba la claridad de ideas de los visitantes, que nadaban entre imprecisiones e individualidades. Hasta la media hora de juego no llegó un acercamiento bien hilado por los andaluces, con un cabezazo de Abeledo en el segundo palo que sacaba por bajo Kike Royo mandando el esférico a córner, que derivó en un contragolpe pacense merced a una falta de entendimiento del conjunto azul. Mancuso gozó de una gran oportunidad entrando solo al remate en un saque de esquina, pero nadie pudo remachar. Acto seguido, David Soto tuvo un mano a mano que abortó el meta Ernestas tras cerrarse mucho el ángulo de tiro. Eran momentos fulgurantes con llegadas por ambos bandos. Abeledo se colaba con un caño apurando línea de fondo, pero Hugo Díaz, muy forzado, no pudo armar la pierna en condiciones y la pelota se marchó fuera. Segundos después, el ariete no llegaría por poco a un servicio lateral. El Linares se estiraba y los nervios aparecían tanto en el verde como en la grada. Un regalo en la salida de balón casi permite a Sancris establecer el empate. En los instantes más delicados para el Badajoz, el Linares se descerrajó un tiro en el pie. Al borde del descanso, Lolo González derribaba a David Soto y vio la amarilla, en sus protestas desplazó el esférico y el árbitro le mostró la segunda. Autoexpulsión infantil, incomprensible en un profesional de su categoría. Así se llegaba al intermedio.

Tras el paso por vestuarios, el Linares resucitó y atravesó por su pico físico y de juego precisamente cuando menos se esperaba y pilló desprevenido a un Badajoz que, una vez más, no supo gestionar una eventualidad tan positiva para sus intereses como la roja de Lolo González, como ya le ocurriera ante el Unionistas. En ese desconcierto, la precipitación se apoderó de la zaga y Cordero encarnó ese estado alojando un centro lateral en su propia portería en el minuto 54. Empate a errores graves entre ambos conjuntos. A partir de ahí, pérdidas de balones, fallos sin sentido en pases fáciles y un rosario de amarillas. Con un camino llano por delante, el Badajoz parecía que prefería transitar la bifurcación pedregosa. Hacía falta un revulsivo y algo de chispa y fue Ferrón, que salió por Calderón, quien la puso. Se inventó un chutazo desde más de 35 metros bien dirigido y potente pero a priori sencillo para Ernestas, que se resbaló y terminó sacándolo con dificultades. Eso pareció despertar del letargo a los extremeños y Adilson pudo adelantar en el 69 a los blanquinegros al picarla por encima del meta, que tocó lo justo con los dedos para desviar la pelota. El Linares no se rendía y buscaba más, Kike Royo tuvo que emplearse a fondo en un lanzamiento de Sancris. De nuevo se descontrolaba el choque y el Badajoz estuvo cerca de desnivelar la balanza. David Soto cabalgaba, cedía para Adilson entre líneas, pero tras el pase de la muerte del luso, Ferrón se encasquilla y no es capaz de apretar el gatillo casi bajo palos. Si esa fue clara, aún más cerca estuvo el Linares del 1-2 con una entrada de Alfonso por la izquierda, estrellando su remate en el larguero.

El partido se tornó en un caos impredecible con los dos contendientes en el alambre y el signo final del duelo fue oscilando de un lado a otro. El Badajoz se volcó buscando el triunfo y lo tuvo en su mano, pero en el descuento pudieron volar los tres puntos de no ser por las manos salvadoras de Kike Royo, que repelió un penalti ejecutado por Abeledo. Con una versión inconsistente despide el año el Badajoz, que desaprovecha una oportunidad de distanciarse del descenso.

