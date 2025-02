Kike Royo eclipsa la presentación de las camisetas

Manuel García Jueves, 30 de junio 2022, 22:00 | Actualizado 22:38h. Comenta Compartir

Había expectación por conocer la nueva piel del Badajoz, especialmente en lo que respecta a la segunda y tercera camiseta, que siempre suele traer novedades. Sin embargo, ese momento quedó eclipsado cuando se dio a conocer la indumentaria que lucirán los porteros. Aunque el rumor se había extendido como la pólvora, la aparición de Kike Royo se acogió con una gran ovación y reacciones de sorpresa, ya que el meta riojano, uno de los capitanes que más huella han dejado en la última época del club blanquinegro, volverá a vestir la casaca del Badajoz la temporada que viene.

Nervioso y al borde de las lágrimas tomó el micrófono: «me fui hace un año y he seguido al club como si fuese un pacense más. No me creo que esté aquí, pero los sueños se hacen realidad, contento de estar aquí», acertó a decir. «Es mi segunda casa, animadnos mucho, que lo vamos a necesitar, que es una categoría difícil pero bonita». Ese uniforme será naranja con unas teselas que recorrerán todo el tejido.

Los demás modelos fueron jugadores del filial, mostrando una segunda equipación que es burdeos con algún toque dorado. Aunque la más aclamada fue la tercera, con un guiño muy rotundo a Extremadura, con dos bandas verticales gruesas en verde y negro y con el blanco también presente.

En cuanto a la primera, se mantiene la esencia y es el resultado de la votación que se realizó en el partido ante el Deportivo de la pasada campaña. Franjas blanquinegras con ribetes verdes en cuello y mangas es lo predominante.