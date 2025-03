El Juzgado da la razón al Badajoz en la demanda de Premium Sport por un pagaré de 203.394 euros

REDACCIÓN BADAJOZ Martes, 5 de julio 2022, 20:38 Comenta Compartir

El Badajoz le gana un pulso a Premium Sport. El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Badajoz ha estimado la oposición cambiaria presentada por el Club Deportivo Badajoz en el juicio iniciado a instancias Equipamos SL, sociedad de Matías Navarro.

En dicho procedimiento, Equipamos SL reclamaba 203.394,67 euros correspondientes al importe de un pagaré, con vencimiento el 30 de junio de 2019, entregado en su día por el club pacense a Matías Navarro para el pago del suministro de ropa deportiva marca Joma, así como los intereses y las costas procesales. En la sentencia, del día 4 de julio de 2022, la magistrada acoge los argumentos de oposición expuestos por el letrado del club Pepe Reynolds, concluyéndose que no existe obligación de abonar el pagaré.

En su fallo, queda acreditado que Premium Sport, gestora por entonces del club, y Equipamos SL, empresa suministradora de la ropa deportiva Joma, tenían el mismo administrador único, Matías Navarro Lorente. Con la declaración como testigos de Pablo Blázquez y de Álvaro Trigo quedó acreditado también que la gestión del Badajoz la llevaba Premium Sport SL, en la persona de Matías Navarro, quien instó a resolver el contrato con la anterior suministradora de ropa, para que, a partir de ese momento, el proveedor de la ropa fuera Equipamos SL. La sentencia también entra a valorar que a pesar de que el motivo del cambio de proveedor y de marca era el ahorro económico para el club, no hubo tal rebaja de costes, sino todo lo contrario, puesto que se prueba que se triplicó el coste de los equipamientos, respecto a temporadas anteriores, a pesar de que los productos pedidos eran prácticamente los mismos. Así, recoge que el club pasó de gastar 80.000 euros en ropa deportiva en las temporadas anteriores a 2018, a más de 200.000 euros en la temporada 2018-19, preciamente la cantidad que se reclama en el procedimiento. El 23 de julio de 2018, Matías Navarro contestó a un email del testigo Álvaro Trigo manifestando que él se encargaría de la desviación del coste.

Por otra parte, la demandante de oposición ha aportado un informe pericial que evidencia que el material suministrado por Equipamos al CD Badajoz, entre julio de 2018 a enero de 2019 tiene un coste no superior a 120.005,38 euros. Además, la sentencia precisa que queda probado que muchas de las entregas de material por Equipamos llegaron sin albaranes, así como que llegaban menos bultos que los que decían enviar o productos que no se habían pedido o que no eran útiles.

Por todo lo anterior, el Juzgado procede estimar la demanda de oposición cambiaria planteada por el club a través de Pepe Reynolds, condenando al pago de las costas a Equipamos SL.

Frente a la sentencia puede interponerse recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

Temas

Fútbol