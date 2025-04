A jugar como si no pasara nada

raúl peña Almendralejo Sábado, 6 de noviembre 2021, 19:49 Comenta Compartir

El Extremadura quiere que sobre el terreno de juego no se note todo lo que se ha vivido en torno al club durante las últimas semanas. Los jugadores tienen de nuevo la ardua tarea de camuflar la realidad y jugar como si todo fuese bien, como si no pasara nada. Pero pasa. La plantilla ha estado a punto de ejercer su derecho a huelga y no disputar el choque ante el DUX Internacional, pero una promesa del club a última hora ha cambiado todo.

El presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, convenció a los futbolistas y al cuerpo técnico de que a principios de la próxima semana van a cobrar parte de lo que el club les adeuda. Los jugadores dieron un nuevo voto de confianza a la directiva y no ejecutaron una huelga que empezaba el viernes, pero que, de momento, no se ha llevado a cabo.

Así, el fútbol vuelve al Francisco de la Hera, donde el Extremadura busca una victoria que se le ha resistido en los últimos tres partidos. Desde que el equipo de Almendralejo ganó como local ante el Valladolid Promesas no gana, y eso que en ese partido no mereció los tres puntos. Ahora la meta del Extremadura es volver a alejarse de los puestos de descenso a Segunda RFEF, que tiene ahora a solo dos puntos.

Manuel Mosquera, que no dio rueda de prensa previa al encuentro, va a tener varias bajas para el partido. Sebas Coris, Emmanuel, Nico Hidalgo y Elías Pérez no jugarán el encuentro; mientras que Dani Pérez es seria duda tras su lesión en el choque ante el Tudelano de hace dos semanas.

El capitán Kike Márquez también ha entrenado esta semana entre algodones, pero todo hace indicar que será titular tras cumplir un partido de sanción ante el Badajoz. Otro que vuelve tras sanción es Morcillo, que fue expulsado ante el Tudelano, pero que regresará al equipo titular para ocupar un puesto en el centro de la zaga.

Por lo demás, Pastrana y Vargas están siendo fijos como extremos y Rubén Mesa volverá a partir como referencia ofensiva del cuadro de Manuel. En el centro del campo Toribio, Sergio Gil y Lolo González se jugarán los dos puestos en la sala de máquinas, aunque el último podría jugar también como central.

Por su parte, el DUX Internacional llega al Francisco de la Hera en puestos de descenso, pero sin perder en sus últimos tres encuentros. El conjunto de Alfredo Santaelena podría adelantar al Extremadura si consigue asaltar el coliseo azulgrana y ganar el partido.

El DUX Internacional recupera a piezas importantes para esta tarde, como Bonaldo, Herrero y David Barral, por lo que buscará la victoria en Almendralejo, aunque Arribas, Nandi y Rubén Ramos no estarán para jugar en el Francisco de la Hera y Santaelena tendrá que recomponer su equipo inicial.