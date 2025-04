Ferrón ha disparado el fenómeno blanquinegro. Su gol ante el Pontevedra desató la locura en el Nuevo Vivero, eso sí a más de uno casi ... le da un infarto, y mantiene al Badajoz con todas las opciones para la permanencia. El equipo pacense depende de sí mismo en la última jornada en Córdoba donde estará arropado por más de 2.000 aficionados. Este miércoles se fletaban tres autobuses más para un total de quince, los dos primeros coompletados en diez minutos y rl último anunciado a última hora de la noche y con la reserva de plazas a partir de este jeuves a las 10.00 horas Además de aquellos que se desplacen por su cuenta. Cuestionado por una parte de la grada, lo cierto es que tres de sus cuatro 'ferronazos' han sido decisivos en las victorias del Badajoz por 1-0 ante la Cultural, Deportivo y Pontevedra. Ferrón ha vuelto a reconciliarse como en la 2019-20 y ya desenfunda para Córdoba.

–¡Qué momentazo el de su gol!

–La verdad es que sí. Tal y como estaba el partido, con el campo lleno y lo que nos jugábamos... Fue muy importante por todo, por el equipo, por mí, por la afición y por lo que daba para lo que nos quedaba. Era una semifinal como decía el míster y ahora vamos a por la final.

–¿Qué pasó por su cabeza cuando le rebañó el balón al portero y se veía ante la portería vacía?

–Que nos daba una vida más. El trabajo al final tiene su recompensa en un año complicado trabajando como el que más, intentando ayudar al equipo donde fuera y ayudar con el gol todo eso te viene a la cabeza. Al final he tenido la suerte de que me caiga a mí el gol que nos permita llegar con vida al último partido.

–¿Era consciente que la grada le gritaba desesperada y el corazón en la boca porque no terminaba de empujarla y el defensa se le echaba encima?

–No lo vi. Me lo contaron después. Todo el mundo me decía que si estaba loco perdido. La verdad es que no lo veo y hago lo que siento en ese momento porque tenía la rabia contenida. Si lo llego a ver tiro antes porque estaba cerca (suspira). Gracias a Dios entró. Contento por el gol y por lo que nos da. Ya llegar al último partido con vida era complicado después del año tan raro que hemos tenido.

–¿Ha vuelto a ver el gol?

–Lo he visto. No sabía que el defensa estaba tan cerca hasta que vi el vídeo. Me salió en ese momento y no me preguntes por qué porque es lo que sentía.

–Si no lo llega a meter le sacan a gorrazos del Nuevo Vivero.

–Menos mal que no pasó (tuerce el gesto). Eso sí que lo he pensado. Sabía que iba a ayudar al equipo de alguna manera y tenía que ser en ese partido porque veía que el equipo necesitaba ayuda. Sabía que algo bueno iba a hacer, no sabía si gol o qué, pero lo intuía. Si no hubiera sido esa hubiera sido otra.

–Más allá de la importancia para el equipo, necesitaba un gol así en lo personal.

–Sí, sí. Ha sido una temporada muy rara, complicada, difícil, con pocas oportunidades y trabajando bien. Pero siempre he intentado dar el máximo de mí, intentar ayudar donde me tocaba y esperando mi momento. Apretando a los que están jugando, en este caso ahora a Gorka, para hacerlo mejor y mejorar al equipo. Esto es un equipo y tenemos que ayudar donde nos toque. Me está tocando en otra parte que es la que menos nos gusta, pero también aportas. Hay que dar el máximo siempre donde nos toque.

–En su primera etapa en el Badajoz también vivió una situación parecida, cuestionado por parte de la grada y en el final de liga cogió una racha y metió al equipo en playoff. Ahora marca un gol que puede valer la salvación. ¿Dispuesto a repetir en Córdoba?

–Estoy preparado para lo que el míster decida. Entreno para salir de principio, pero si decide que no a respetarlo y seguir trabajando. Con muchas ganas de que llegue el partido y de ayudar. Estoy convencido que vamos a sacar los tres puntos y vamos a mantener la categoría, que creo que es lo que merecemos.

–¿Cómo espera el partido de Córdoba?

–Un partido muy complicado, sabiendo donde vamos, que llevan una racha negativa y que es el último partido en casa de ellos. A eso hay que sumarle que nosotros vamos con esa necesidad, entre comillas, de que tenemos que sacar los tres puntos. Espero, y seguro que no será así, que las ganas no se transformen en nerviosismo y ansiedad, de querer meter el segundo antes del primero. Los más veteranos tenemos que transmitir tranquilidad. Es un partido de fútbol que dura 93 minutos y tenemos que tener paciencia, no hace falta meter un gol en el minuto 5 ni en el 10, lo puedes meter como el otro día en el 75. Hay que estar tranquilos. Es un partido en el que también podemos depender de muchos resultados. Sabemos que nos jugamos la vida para este club, ser responsables e intentar cada uno dar el cien por cien donde nos toque.

–Hay ocho equipos metidos en la pelea por el descenso, ¿Se piensa en el vestuario en el jaleo que es meterse en posibles empates múltiples?

–Habrá alguno que lo piense, pero no se habla. Somos nosotros los que tenemos que ganar. Si hacemos los deberes nos da igual cómo quede el resto. Tenemos que hacer hincapié donde somos buenos y exprimirlo y donde nos está faltando un poco intentar corregirlo. Sabemos que nos enfrentamos a jugadores que son muy buenos en la categoría. Pero en intensidad tenemos que ganar a quien sea, en ganas, en huevos, en todo. Vamos a un partido a muerte. Así será porque estamos concienciados de que para nosotros es una final y es el partido más importante del año. Llegamos con vida al último partido y vamos a morir allí.

–Sea como sea Ferrón ha sido decisivo para el Badajoz. Tres de sus cuatro goles han sido el 1-0 definitivo y dado 9 puntos.

–Es un dato que me dijeron el otro día. La verdad es que han salido rentables los goles. Estoy aquí para eso y ayudar al equipo. Después de un año complicado y que los goles valgan puntos estoy contento. Sobre todo por lo que se vivió con la afición, con el equipo y por la forma que fue. Ahora tenemos una vida más y sabemos que somos capaces de ganar a cualquier equipo y así vamos a ir.

–También sabe lo que es marcar al Córdoba.

–Está en nuestra liga. Al principio de temporada parecía que iban disparados como un cohete y ahora llevan una racha negativa. Ya sabemos que tienen un buen equipo y en su campo, con su gente, querrán terminar dándoles una alegría a su afición, pero intentaremos impedírselo.

–El Córdoba estará con su gente, pero el Badajoz también. ¿Qué decir de su afición?

–Es una locura. Que se agote el primer autobús en diez minutos dice mucho de la afición y estoy seguro que si ponen diez autobuses más se llenan. Es una auténtica locura que un martes ya no haya plazas de autobús, aparte de la gente que irá en sus coches. La afición del Badajoz es la que nos lleva en volandas. El otro día con el equipo jugándose el descenso que venga tanta gente es difícil. Esta gente como dice el míster está loca. Es la que nos da vida. El gol es más de ellos que del equipo. No pararon de animar en todo el partido. Ellos no lo entienden porque no están dentro, pero la sensación que nosotros tenemos cuando ellos están animando es increíble.

–Un movimiento que no se vio a este nivel ni siquiera en su anterior etapa con el equipo para meterse en playoff.

–Recuerdo algún partido como el Sevilla Atlético, Malagueño o de playoff. Pero el ambiente del otro día era distinto. Gente que de verdad sufría lo que está pasando, por el sentido de pertenencia al club y sabiendo que nos podemos ir a pique. Y lo veremos en Córdoba porque seguro se escucharán más que a ellos porque son increíbles.