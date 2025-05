Los jugadores lamentan las condiciones «infrahumanas» de su residencia

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Viernes, 25 de febrero 2022, 09:18 Comenta Compartir

Los jugadores del Extremadura que se hospedan en la residencia del club en Almendralejo viven en «condiciones infrahumanas», según explicó ayer Diego Rivas, secretario general de la AFE, en la rueda de prensa para comunicar la convocatoria de huelga.

Los futbolistas están viviendo sin las necesidades básicas cubiertas y son ellos los que tienen que sufragar sus gastos de comida y de agua. «Estamos conociendo de primera mano las condiciones infrahumanas que están viviendo en la residencia, sin absolutamente nada de limpieza, donde no hay comida y donde los compañeros no tienen agua y tienen que ir a comprar agua simplemente para utilizar los baños. Son condiciones infrahumanas», denunció ayer Diego Rivas.

Uno de los inquilinos y capitán del Extremadura, Luis Peteiro, confirmó esta situación y pidió soluciones antes de que sea tarde, ya que las condiciones no son «ni óptimas ni saludables». «No podemos estar así. Llevamos muchos meses, vemos que el dinero no llega y que todo cae en saco roto. Queremos que esto se arregle ya, porque no podemos estar con esta agonía», dijo Luis Peteiro.

Los jugadores de fuera están sufriendo estos problemas estando lejos de sus casas, lo que complica todo más aún para ellos. «Para los de fuera está siendo bastante complicado. Los problemas que tenemos en el vestuario con el tema del dinero y cómo estamos psicológicamente los arrastras a casa y discutes con la familia. Cuando siempre es el mismo motivo llega un momento que tienes que tomar decisiones y parar», lamentó Luis Peteiro.

El lateral derecho azulgrana añadió que los futbolistas solo quieren disfrutar del fútbol, pero que es muy difícil dadas las condiciones en las que viven, en las que se entrenan y en las que juegan. «Llega un momento en el que sales al campo y no eres feliz, no estás disfrutando y cuando la felicidad la pierdes no importa el dinero. A nosotros no nos importa eso, sino salir al campo y disfrutar de la pelota. Nos hemos dejado el alma y el corazón por esta entidad», apostilló.

Por último, Diego Rivas quiso dejar nuevamente claro que los futbolistas son los más perjudicados por todo lo que está viviendo el Extremadura durante los últimos meses: «Aquí los jugadores son las víctimas».