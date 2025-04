Los jugadores del Extremadura, «obligados a jugar» ante la Cultural

Raúl Peña Viernes, 18 de febrero 2022, 12:42 | Actualizado 14:54h. Comenta Compartir

Los jugadores del Extremadura van a tener que jugar mañana ante la Cultural Leonesa. La plantilla leyó un comunicado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Almendralejo en la que manifestaban que están viviendo una situación límite y que esperan que en las próximas horas se solucione.

Los futbolistas han estado en conversaciones con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) esta semana para saber si habría posibilidad de no jugar el partido ante la Cultural si no llegaba una solución, tal y como ya dijo Manuel Mosquera tras el partido ante el Calahorra.

Luis Peteiro, jugador del Extremadura, fue el encargado de leer el comunicado en el que dejan claro que no tienen más opciones que jugar mañana, después de que AFE haya recomendado acudir al partido para no incurrir en ninguna falta laboral. «Nos comprometimos con el presidente a jugar en Calahorra para buscar esa solución que tanto se necesitamos. En la última rueda de prensa se dejó claro que no jugaríamos, y seguimos manteniendo lo mismo. Aún quedan horas para que todo se solucione, pero si esa solución no llega nos veremos obligados a jugar», explicó Luis Peteiro en esa lectura del comunicado.

Así, los jugadores tendrán que saltar al campo en el que será el último partido del Extremadura, que no ha ingresado el dinero necesario y que desaparecerá como club en estas próximas semanas.

