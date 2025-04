Los jugadores del Extremadura desconvocan la huelga y jugarán el domingo

RAÚL PEÑA Jueves, 4 de noviembre 2021, 14:59 Comenta Compartir

La plantilla del Extremadura ha decidido dar el enésimo voto de confianza a la directiva azulgrana y ha desconvocado la huelga que tenían prevista para este fin de semana, por lo que jugarán este domingo en el Francisco de la Hera ante el DUX Internacional.

Los futbolistas han recibido la petición de la directiva de no llevar a cabo la huelga tras la promesa de que el próximo lunes cobrarán parte de la deuda que el club mantiene con ellos. El Extremadura ingresará dinero de un empresario, ya que todavía no se sabe nada de Khalifa Capital, y podrá hacer frente a algunos pagos de lo atrasado.

Los jugadores no ejecutarán la huelga a partir de mañana, aunque aún está en pie para los siguientes dos fines de semana, y estarán disponibles para jugar el domingo. Eso sí, cada jugador tiene que comunicar que no ejecuta la huelga de manera individual, por lo que si algún futbolista decide no querer jugar el domingo podría secundar la huelga sin problema.

El Extremadura tiene que tener al menos siete fichas del primer equipo para poder jugar ante el DUX Internacional, aunque todo hace indicar que prácticamente la totalidad los jugadores no ejecutará la huelga y estarán a disposición de Manuel Mosquera este fin de semana en el partido en casa.

