Los jugadores del Extremadura explotan y convocan una huelga Los futbolistas del Extremadura competirán ante el Badajoz, pero no entrenarán ni jugarán liga los siguientes tres fines de semana

Raúl Peña Martes, 26 de octubre 2021, 19:05 | Actualizado 21:01h.

La plantilla del Extremadura ha explotado por la situación que se vive en el club azulgrana y ha convocado una huelga que comenzará el próximo 5 de noviembre. Los jugadores azulgranas, ante la falta de soluciones por parte de la directiva del Extremadura, decidieron este martes convocar una huelga para la próxima semana. El anuncio del parón de los jugadores llega un día antes de la junta de acreedores que se va a celebrar este miércoles en Badajoz.

Los jugadores llevan meses advirtiendo de que su situación en el Extremadura es insostenible. La deuda del club en cuanto a las nóminas de futbolistas, cuerpo técnico y trabajadores crece día a día y la plantilla no cree en que se pueda dar una solución a corto plazo, de ahí la decisión de ir a la huelga. Hay futbolistas que no cobran desde hace muchos meses, aunque por lo general el club dejó de pagar las nóminas a partir de abril de 2021. El Extremadura competirá en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz este sábado en el que puede ser el último partido de la historia del club, siempre y cuando no se solvente la mala situación económica que vive ahora mismo la entidad de la capital de Tierra de Barros.

A partir de ahí, los jugadores entrenarán en el inicio de la próxima semana y el viernes que viene, día 5 de noviembre, empezarán la huelga. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció este martes en un comunicado que la plantilla ha tomado esta decisión «ante los gravísimos incumplimientos de pago de sus salarios que están viviendo desde hace meses».

La AFE deja claro en el comunicado que durante los días en los que se lleve a cabo la huelga los jugadores no acudirán a su puesto de trabajo, ya sea para entrenar o para jugar. La huelga se hará los días 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de noviembre de 2021, o sea los próximos tres fines de semana a partir del lunes que viene, y consistirá «en el cese total de la prestación de servicios, comprometiendo la no realización de entrenamientos y demás actividades técnicas y deportivas preparatorias, afectando incluso a cualquier partido de competición oficial que estuviera previsto correspondiente al Campeonato Nacional de Liga».

Visita de AFE

La decisión se tomó este martes después de que una comitiva de AFE, formada por el secretario general, Diego Rivas, el coodirector de la asesoría jurídica, Ángel Rodríguez, y el delegado regional, Germán Rojas, se reuniesen con la plantilla en la Ciudad Deportiva de Almendralejo.

A la salida de dicha reunión, Dani Pérez, central del Extremadura, confirmó que el equipo jugará en Badajoz este fin de semana pese a que el equipo apenas puede juntar un 'once' inicial para competir en el derbi regional de Primera RFEF.

Además, la plantilla del Extremadura ha sido asesorada sobre las posibles repercusiones que puede tener la junta de acreedores que se celebra mañana y sobre qué acciones pueden llevar a cabo y cuáles no. Los jugadores eran partidarios de movilizarse para el choque ante el Badajoz, que se juega este próximo sábado en el Estadio Nuevo Vivero, pero no se van a exponer a una sanción disciplinaria que complique todavía más su situación y por eso han decidido hacer huelga a partir de la próxima semana.

A la salida de la reunión Germán Rojas, delegado regional de AFE, y Diego Rivas, secretario general de la asociación, admitieron que han visto a los jugadores peor que nunca desde que llevan visitando el vestuario azulgrana, y eso es debido a la cercanía de la junta de acreedores del club.

