Los jugadores azulgranas toman la palabra

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 24 de febrero 2022, 09:17 | Actualizado 09:43h. Comenta Compartir

El Extremadura ha llegado a mitad de semana, con un partido el sábado ante el Racing de Ferrol, y no hay nada claro sobre cuál será el futuro del club en las próximas semanas, con un auto de liquidación en pie y con el equipo en horas bajas. Además, compitiendo semana tras semana con un equipo de circunstancias repleto de jóvenes futbolistas que hace unos meses estaban compitiendo en Tercera División y que ahora dan la cara por los colores azulgranas en Primera RFEF.

Pero la plantilla ha dicho basta. La semana pasada ya lo hizo con un comunicado en el que dijeron que estaban «obligados a jugar» ante la Cultural Leonesa. No tenían opción de no presentarse al partido, ya que la huelga no estaba convocada en tiempo y forma y no podían faltar a su puesto de trabajo sin un motivo justificado. Ahora todo ha cambiado, han pasado más días y los jugadores se han puesto en manos de la AFE.

La plantilla ha convocado hoy una rueda de prensa junto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en la Ciudad Deportiva de Almendralejo, a las 12.00 horas. En dicha comparecencia podrían confirmar que este fin de semana van a la huelga y no juegan este fin de semana, aunque esta decisión podría tener consecuencias si no han comunicado la huelga a tiempo. Todo está en el aire y las próximas horas van a ser claves en el futuro del club azulgrana.

La AFE acompañará a los jugadores, quienes comunicarán las decisiones adoptadas durante esta última semana. Diego Rivas, secretario general, y Ángel Rodríguez, codirector de la asesoría jurídica, serán los encargados por parte de AFE de estar junto a los futbolistas en este momento tan delicado.

La propia asociación de futbolistas, en la convocatoria de prensa, admite que los jugadores están pasando por un mal momento y que van a valorar qué acciones toman en los próximos días, con el partido ante el Racing de Ferrol a unos días de jugarse. «Ante la grave situación que vive el club, los reiterados impagos y las pésimas condiciones en las que deben desarrollar su profesión desde hace tiempo, los futbolistas valorarán la situación actual y comunicarán las decisiones a adoptar», señala la AFE.

A media mañana, en la Ciudad Deportiva de Almendralejo, se acabarán las dudas con respecto a si los jugadores disputan el choque en Ferrol o hacen huelga y no viajan a tierras gallegas.