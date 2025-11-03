«Hemos jugado con mucho respeto»

El Cacereño se va a topar con infinidad de partidos como el del Toralín a lo largo del curso. Y en esos contextos, facturará el ... que más calidad tenga en acciones aisladas o el que menos se equivoque en tareas sencillas. Es la categoría, amigo. Los de Julio Cobos le igualaron y le compitieron a un peso pesado del grupo en su feudo, pero pecaron de falta de agresividad, precisamente, en los puntos fuertes del rival. Y así acabó sumando su tercera derrota de la temporada.

«Es que hasta el primer gol, ninguno de los dos equipos había creado ocasiones claras», resume el técnico verdiblanco. «Estábamos aguantando bastante bien el partido, sobre todo en la primera mitad. Tuvimos balón, pero sin profundidad. Estaba siendo un partido de 0-0. Pero ya sabíamos que era un equipo de buenos lanzadores y que a balón parado nos podían hacer daño… y así fue. A partir de ahí intentamos llegar, pero la Ponferradina se encerró bien. Se convirtió por nuestra parte en un querer y no poder». De hecho, las dos revisiones VAR solicitadas por Fernando Estévez llegaron después de dos acciones a balón parado y el 1-0, a la salida de un córner.

Ese tanto que desniveló el encuentro llegó a causa de la falta de contundencia de Sanvi, que se durmió en el despeje de un balón suelto en área pequeña. «El balón parado tiene mucha importancia en el juego a día de hoy, sobre todo en esta categoría. Una manera de desatascar partidos como este es tener buenos lanzadores y rematadores. Y ahí hemos pecado de inmadurez: no tenemos que regalar saques de banda y córners tan fáciles como los hemos regalado. Y luego, claro, estar más metidos y ser más agresivos a la hora de defender esas acciones», continuó Cobos.

Y más que la búsqueda del gol tras el 1-0, porque la Ponferradina se juntó muy bien en campo propio para cerrar líneas de pases y aprovechar los espacios dejados por el Cacereño para su contra, lo que le faltó al equipo de Julio Cobos fue más atrevimiento y convencimiento para asustar cuando aún el marcador era de empate. «Le hemos jugado con muchísimo respeto al partido», reiteró en varias ocasiones el técnico verdiblanco. «Sí, nos ha faltado soltarnos un poco más. Hemos sido capaces de tener balón, de llegar con posesión a la zona de tres cuartos, pero no nos hemos atrevido. Nos ha faltado no tenerle tanto respeto al partido. Pero era un encuentro de 0-0 hasta que lo ha desatascado la estrategia».

La semana de tres partidos deja un balance muy negativo: un empate ante el colista en casa, una eliminación copera y la segunda derrota de la temporada a domicilio en Ponferrada, lo que provoca que el equipo tenga los mismos puntos que hasta dos conjuntos que están en zona de descenso. EL Cacereño llegará al próximo duelo ante el Avilés (domingo, 16.00 horas, Príncipe Felipe) en decimocuarta posición: «Lo que hemos visto hasta el momento es que estamos en una categoría muy igualada. Quitando un par de equipos que van o parecían que iban a otro ritmo, cualquiera le puede ganar a cualquiera».