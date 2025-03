El Mérida se ha complicado mucho la Copa, pero a su grada eso le da igual. Porque lo esencial aquí no era tanto ganarle al ... Córdoba como gritarle a Juanma Barrero que renovara. Y eso fue justamente lo que pasó en el minuto 72, cuando todo el estadio se arrancó a cantar aquello de «Juanma, quédate», subtitulado por la pancarta de Legiones: «Juanma, sigue navegando con nosotros». Y como si no fuera suficiente, otra vez al final del partido se lo volvió a chillar todo el Romano mientras el de Don Álvaro se retiraba al túnel de vestuarios.

Tan conmovedor eso del técnico, porque hacía lustros que el equipo no navegaba tan bien y en aguas tan tranquilas, como la ovación con toda la grada en pie a David Larrubia cuando fue sustituido en el 66', porque el rendimiento de este cedido sub-23 será imborrable en Mérida. Para epílogo final, por ejemplo, la jugada que se marcó en banda derecha en un milímetro cuadrado en el 38' sentando a Caballero y Calderón. No fue la única de este sábado.

No obstante, la fiesta de despedida no tuvo chupitos gratis al final porque el equipo no pudo pasar del empate sin goles y Unionistas se impuso fácil a la Cultural Leonesa. Así que, para disfrutar de la guinda final de temporada, Unionistas deberá perder en Fuenlabrada y el Mérida ganar en Majadahonda. Porque el Córdoba se marcó en el Romano uno de sus mejores partidos de los últimos meses e incomodó y puso en aprietos al Mérida durante muchos minutos.

CRÓNICA MÉRIDA 0 - CÓRDOBA 0 Mérida AD Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón; Acosta (Akito, 87'), Meléndez, Larrubia (Nando Copete, 66'), Sandoval (Busi, 82'), Dani Lorenzo (Lolo Pla, 87'); y Chuma (Carlos Cinta, 82').

Córdoba Carlos Marín, José Ruiz, José Alonso, Alberto Jiménez (Jorge, 67'), Calderón; Caballero, Diarrá; Kike Márquez (Carracedo, 78'), De las Cuevas (Armando, 78'), Simo; y Willy Ledesma (Antonio Casas, 67').

Árbitro Alfonso Vicente Moral, del comité castellano-leonés. Amonestó a los emeritenses Luis Acosta y Nando Copete y a los visitantes Alberto Jiménez y Caballero.

Incidencias Alrededor de 4.267 espectadores en el estadio Romano José Fouto.

Si el partido que salió se hubiera jugado, pongamos, en septiembre, el Romano entero hubiera salido flipado por los vomitorios del estadio. Pero ahora en mayo supo a poco, precisamente por lo que ha venido haciendo el Mérida de aquí para atrás estos últimos meses. Fue un partido repleto de alternativas durante los noventa minutos, en el que el Córdoba empezó mejor y el Mérida acabó volcado, otra vez partido entre defensas y delanteros, como ya pasara hace una semana en Alcorcón.

Otro penalti fallado

Los emeritenses tuvieron el triunfo a nueve metros de distancia, pero otra vez volvió a fallar un penalti en casa. De las cinco penas máximas que ha disfrutado en el Romano este curso, ha errado cuatro. Y el único que acertó no valió para nada (en el último minuto del 1-3 ante el Sanse). Carlos Marín le adivinó el disparo a Bonaque en el 40' y el Mérida se fue de bajón al descanso. Tan de bajón porque, segundos después del penalti, en una acción que no fue ni falta, Luis Acosta vio la amarilla y se perderá por acumulación la visita del próximo sábado a Madrid; y porque al cuarto de hora el línea le anuló por fuera de juego un gol a Chuma que resumía la mejor jugada del equipo en toda la primera parte

A la segunda mitad volvió a salir mejor el Córdoba, empujando al Mérida sobre Palomares. En el 49' Nacho González salvó un autogol de él mismo, en el 58' disparó Diarrá de media distancia para rozar el palo, en el 64' salvó Palomares un cabezazo otra vez de Diarrá a bocajarro a un metro de la línea de gol… Al Mérida no le duraba nada el balón, obsesionado en atacar rápido los espacios, y al intercambio de golpes salía perdiendo. Porque el Córdoba podrá ser el peor equipo de la segunda vuelta, pero la calidad de los De Las Cuevas, Kike Márquez, Simo, Willy o Caballero no ha desaparecido.

Con el refresco y el aire de los cambios, los emeritenses comenzaron a girar el partido en el ecuador de la segunda parte hasta que convirtieron en suyo el tramo final del choque. Y ahí fue cuando lo mereció más que nunca, con un tiro de rosca de Álvaro Ramón en el 77' que tuvo que despejar Carlos Marín o un mano a mano de Sandoval muy forzado en el 81' que se marchó fuera por poco. Y cuando se animó de verdad el partido, el partido llegó a su final.

Aunque lo que le importa a la gente de verdad es que el final no sea el de Juanma Barrero.