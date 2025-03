Sin Juanma... pero con Felipe Alfonso

R. P. MÉRIDA. Sábado, 5 de noviembre 2022, 08:40 Comenta Compartir

Aunque Juanma Barrero lo verá desde algunas de las cabinas de Matapiñonera, Felipe Alfonso lo hará desde el lateral derecho. Y el cuerpo técnico lo prefiere así, porque para visitar mañana al Sanse el Mérida solo cuenta con cuatro defensas, ante las bajas de Garay y Bonaque por sanción y Lluís Llácer por lesión. «Felipe está bien. Conoce su cuerpo y sabe dónde están los límites, y el domingo decidió parar para no correr riesgos. Mejor una contractura que una rotura», explica el técnico emeritense, que incluso el jueves lo sacó del entrenamiento por precaución, «porque él quería seguir ejercitándose con el grupo».

Así que Bonaque y Garay por sanción, Llácer y Kamal por lesión y la duda del guardameta suplente, Juanpa Palomares, hasta mañana. Y el propio Juanma, que fue sancionado entre semana por Competición con dos partidos por su expulsión del pasado domingo. «Y fue justa. Lo hice mal y acato la norma y la sanción». No será la primera vez que cumpla sanción por esto, porque ya lo sufrió entrenando en categorías inferiores, ni que vea un partido desde lo alto de la tribuna, porque a eso se dedicaba en Albacete. «Soy de sangre caliente. Cuando empecé a entrenar en fútbol profesional, tenía en la cabeza que no podían expulsarme... pero alguna vez perdemos los nervios. Dejaré que Sergio y el resto del cuerpo técnico dirijan y si veo algo que se repite constantemente, llamaré».

Tiene clara la defensa, porque no hay más («esperemos que no suceda nada anormal durante el partido, porque entonces tendremos que utilizar jugadores fuera de posición»), pero le da vueltas al ataque, porque Carlos Cinta ha arrastrado molestias durante la semana. Preguntado por el runrún de la grada con Lolo Pla la última jornada, Juanma fue tan claro como contundente.

«Lolo hace lo que nosotros le pedimos hasta donde puede. Le exigimos más trabajo que el año pasado y, a la larga en los partidos, eso se nota. Y cuando falla algún pase en los minutos finales, la gente se puede desesperar. Pero es que el cansancio nos lleva a todos a cometer errores. Esta categoría nos ha exigido un plus a todos y nos está costando adaptarnos a ellas».

Y luego lo completó desde el punto de vista futbolístico. «Lolo nos está dando muchas cosas. No tan tangibles como el año pasado, en goles, pero sí en otras situaciones: engancha, descarga, en el juego aéreo, soporta las disputas, deja de cara, nos da continuidad en el juego... No podemos compararlo con Carlos Cinta, porque Cinta es más impetuoso y Lolo tiene características que Cinta no tiene. Cinta es más directo y vertical y Lolo viene más a conectar con el centro del campo. Lo importante es que el equipo se aproveche de las fortalezas de los dos... Pero de verdad, no sé qué ha pasado con Lolo esta semana: lo he visto entrenar como siempre. Es muy trabajador y siempre está metido en los entrenamientos».

