Ander Garitano, ex director deportivo del Mérida: «A Juanma Barrero lo traje yo»

El domingo 19 de diciembre, el trayecto Montijo-Zaragoza fue un auténtico calvario en el coche de Ander Garitano (Derio, 1969). «Al equipo no había por dónde cogerlo. Pasé cuarenta días muy malos. Las tres semanas de Navidad fueron terroríficas». Seis meses después, el ex director deportivo del Mérida no paró de acordarse de aquella fatídica mañana de invierno mientras sufría y celebraba entre la afición emeritense el ascenso de su proyecto a Primera Federación. Con ellos sufrió, con ellos saltó, con ellos se abrazó y con ellos lloró. Ha jugado casi 500 partidos en Primera División y hasta ganado títulos… y sin embargo el propio Ander mantiene que la alegría por lo que pasó hace tres días en La Nucía es igual a la de aquellas tardes y noches.

–Cuando se marchó en febrero, dijo que ya hablaríamos en mayo.

–Me voy tras ganar 0-1 en Ceuta. Hay un antes y un después de ese partido, porque después del Córdoba, Ceuta y Cacereño eran los mejores equipos de la categoría para mí. El equipo dio una sensación de empaque esa mañana que no la había visto nunca antes. Ese día me empecé a dar cuenta de que el equipo estaba cambiando. Y justo ese lunes me abren la puerta para salir. ¿Ahora, tras ganar tres partidos seguidos? A la tarde reculan y me dicen que me quede, pero como yo ya había hecho mi trabajo tomo la decisión de salir. Pero ya me había dado cuenta de que el equipo era otro. No estaba convencido de que íbamos a subir, pero sí que teníamos muchas posibilidades de hacerlo. Y se ha ascendido gracias al trabajo enorme de cuerpo técnico y futbolistas, que son los únicos y exclusivos artífices del ascenso.

–¿Lo pasó peor en las gradas de Alcoy y La Nucía que en el palco del Romano?

–Exactamente igual de mal. Lo que pasa es que estos partidos son más decisivos y por eso la tensión es máxima. Pero lo pasé peor ante el Teruel que ante el Palencia porque al equipo le costó mucho. No hicimos un buen partido. Nos pesó mucho el calor, no estábamos rápidos, las transiciones eran lentas… No estábamos siendo el equipo que sí fuimos durante toda la segunda vuelta, por eso lo pasé peor. Hasta que no conseguimos el segundo gol, no lo vi.

–¿Le hubiera gustado vivir el ascenso desde dentro en lugar de en la grada?

–Por supuesto que sí. Vine aquí y renové el segundo año precisamente para esto. ¡Claro que me hubiera gustado terminar mi trabajo! Pero aun tomando yo la decisión de marcharme, veía difícil seguir un tercer año. Pero sí me hubiera gustado haber terminado de trabajar como lo había hecho los 22 meses anteriores.

–¿Por qué lo vivió desde la grada y no desde el palco?

–No tuve ninguna invitación por parte del club. Lo vi, orgulloso y contentísimo, entre los aficionados, porque es un proyecto que comencé con Paco Puertas y que tenía que cerrar yendo a los dos partidos sí o sí. ¿Qué el club no me invitó? No pasa nada. Alguno no querría verme entre ellos.

–¿Y qué feedback notó con los aficionados?

–Se lo dije tras el partido a Fernando Torres: me gustaría que todos los futbolistas que no estuvieran convocados vieran un partido entre los aficionados, para que supieran cómo lo viven y cómo lo sufren. Tenías que ver sus caras cuando el equipo no era superior al rival y no arrancaba. Esa es una vivencia única.

–En el mercado de invierno le pedían todos esos aficionados una limpia en la plantilla...

–Pero es fútbol. No me vuelvo loco tampoco con eso. Era una plantilla equilibrada que mejoramos ostensiblemente en Navidad con las llegadas de Goma y Diego López. En esta Segunda Federación necesitábamos gente con físico. Y ellos nos lo daban. Y además Diego nos ha aportado fútbol, pausa, llegada y gol. Y podríamos haber mejorado la plantilla mucho más si hubiéramos hecho las cosas que tendríamos que haber hecho. Y luego acertamos ampliamente en la elección del entrenador, porque Juanma le ha dado al equipo poso, oficio y confianza. Y ha hecho que algunos futbolistas elevaran su nivel de una manera brutal con respecto a la primera vuelta. Por ejemplo, Lolo Pla, que en la segunda vuelta ha disfrutado jugando al fútbol. Todo esto ha sido lo que nos ha dado el ascenso.

–¿Cómo recuerda esas dos semanas en la que llega Juanma?

–Tras Las Palmas Atlético, tenemos que destituir a Javier (Álvarez de los Mozos). Hay una terna de entrenadores y el propietario quería a otra persona. A Juanma lo traje yo, con la ayuda de Paco Puertas. Escuché al propietario en una entrevista decir que había acertado en la elección de Juanma, y no voy a aguantar que mienta a los aficionados del Mérida. No se puede distorsionar mi trabajo de 21 meses en el Romano. Se podrá decir que he traído a jugadores que no han dado el nivel. A mí tampoco me han gustado todos los futbolistas que he traído. Pero todos habían hecho un buen año el curso anterior. Luego es que el proyecto, el club y el estadio les quedara grande. Pero no se puede mentir al aficionado. A Juanma lo traje yo.

–¿Qué le dijeron tras el ascenso?

–Tras el partido, nada. Era un espacio para ellos, para el cuerpo técnico, jugadores y miembros del club. Me abracé a los compañeros del club, cogí el coche y me vine a Zaragoza. Luego me llamó en representación de la plantilla Emilio Cubo, más adelante Juanma y también Paco Puertas. Me dijeron que estaban muy contentos con todo lo que había ocurrido y que me tenían mucho aprecio. He tenido estos últimos meses contacto con el cuerpo técnico y los jugadores, no a diario, porque tenía que respetar su trabajo, y por eso no hablábamos muy asiduamente, pero hemos mantenido el contacto.

–¿Sabe ya qué va a hacer a corto plazo?

–No tengo agente y no me estoy moviendo mucho. Y, además, no tengo prisas. Tengo claro que si me voy a algún lado tiene que ser un proyecto exigente como el del Mérida. Algo similar: club importante, escenario importante, una historia por detrás… Si no encuentro una cosa de esas no me iré a ningún lado. Ahora lo que quiero es disfrutar de la inmensa alegría que tengo en el cuerpo. Y esa alegría me la ha dado el ascenso.