Juanma Barrero, un punto final normal y generoso

Cuando comenzó el pasado martes a leer su comunicado y le resultaba imposible seguir, cuando se rompió por completo en esas últimas líneas y tuvieron ... que levantarle con aplausos sus compañeros, cuando recogió al final su tristeza y se marchó del Romano con ella… Juanma Barrero estaba lanzando un mensaje entre líneas: que él se quería quedar, pero que era Mark Heffernan el que no estaba seguro de su continuidad.

Pero el de Don Álvaro ha sido tan respetuoso y caballero siempre, quiere tanto al club y le desea tanto su bien que ha antepuesto la paz social a su resquemor. «Y remar, y remar y remar», como lo simbolizó en su carta. Por eso habló de decisión consensuada el martes y por eso habló con mucha generosidad de Mark Heffernan en el twitch de SoloMéridaAD el pasado jueves por la noche.

«La idea de Mark me parece muy buena. Él no hace cosas descabelladas. No estamos enfadados. Me llamó el lunes por la tarde y me lo quiso explicar. Y le dije que no hacía falta. Está haciendo las cosas muy bien, el club está creciendo increíblemente y dando pasos firmes. No muchos, pero sí firmes. Creo que estamos mejor que el año pasado y vamos a estar mejor, porque vamos hacia adelante. No es Piterman. Nunca me ha obligado a nada, de decirme dónde tiene que jugar un futbolista u otro o si los tengo que poner o no».

- ¿Y entonces?

- Pues que no es mi forma al cien por cien. Si no puedo darle mi forma, es mejor no seguir hacia adelante. A Mark le gusta que los entrenamientos tengan un sentido desde el inicio hasta el final, con una metodología muy estructurada, muy programada. Le da mucha importancia a la preparación física, a la técnica individual, llevarla al límite. Yo le intento hacer ver que hay que tener en cuenta a veces el ánimo del futbolista, lo cansados que pueden estar y a veces quitamos cosas de los entrenamientos… Y él eso no lo ve. Él es muy de currar y de trabajar. Tiene su forma y busca a alguien que vaya con esa forma.

Por eso la reunión del pasado lunes a última hora de la mañana fue breve. «Ellos tenían tomada ya la decisión. David (Rocha) y Nacho (Ramos) me dicen que podíamos apretar a Mark… pero les digo que no, que para qué vamos a empezar algo dudando unos de otros y romperlo luego a los dos o tres meses. Ahí sí que nos íbamos a hacer daño. Es mejor empezar un proyecto nuevo con confianza total en quien lo lleva».

De ahí que cuando le preguntaban continuamente por su futuro en rueda de prensa, no era que Juanma tuviera ofertas de otros clubes sino porque él ya se intuía algo. «El año pasado me invitó a comer y me dijo que quería que continuase, subiésemos o no. Yo le dije que también quería seguir y nos dimos la mano. Al no hacerlo este año, obviamente pensaba que tendría sus dudas. El año pasado trabajaba muy de la mano con David Rocha para renovaciones y este año no se me consultaba tanto. Te hace pensar que igual no seguir era una posibilidad. Tras los muchos debates que hemos tenido este año, notaba a Mark que no acababa de estar convencido. Imagino que también querrá probar otra cosa».

Hasta para el punto y final Juanma Barrero se ha pasado el juego. Aunque algún día le tocará volver. Seguro.