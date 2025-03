Juanma Barrero: «El que esté inscrito, podrá jugar»

Por segundo día consecutivo, Chuma, Dani Lorenzo y Ben Hamed han vuelto a entrenar a las órdenes de Juanma Barrero, si bien el mediocentro camerunés ... aún no ha sido oficializado por el club. Lo será en breve, solo es cuestión de papeleo. Hasta entonces, solo están inscritos los dos primeros para recibir mañana al San Fernando, donde podrían tener ya sus primeros minutos.

«El club sigue trabajando en sus inscripciones. El que esté inscrito para el domingo podrá jugar, porque físicamente están bien», apuntó este viernes el técnico emeritense en la previa del partido que abre la segunda vuelta del campeonato. «Vienen de competir con sus equipos. A lo mejor el que está un pelín más inactivo es Chuma. Pero nos suponen tener más efectivos, más calidad en los entrenamientos y más competencia dentro de la plantilla, que eso es muy importante para nosotros».

De hecho, aparte de Dani Lorenzo y Chuma, Juanma Barrero también podrá contar ya con Kamal y Sandoval, que entrarán en convocatoria. «Han entrenado ya con el grupo esta semana, aunque están un poquito entre algodones. Pero estarán disponibles y con opciones de entrar en el equipo». La única baja es la de Nando Copete y la duda, Lolo Pla, que el miércoles sufrió un percance en su rodilla y la tiene inflamada. «No le deja doblar bien la rodilla y le duele», reconoció el técnico romano.

«Chuma es un delantero que juega muy bien de espaldas, que descarga, que es competitivo, con mucho trabajo y presión y a nivel de área es buen rematador», define Juanma Barrero al primero que se inscribió este viernes. El segundo inscrito, a última hora de la tarde, fue Dani Lorenzo: «Dani viene de Segunda, puede jugar de mediocentro y en banda, como hacemos con Larrubia, tirado hacia dentro. Tiene mucha calidad, desborde, potencia, trabajo y todo eso hay que conjuntarlo con lo que ya teníamos para sacarle el máximo rendimiento posible». El único que no ha sido oficializado aún por el club es el mediocentro defensivo camerunés Ben Hamed: «Es joven, al que hay que pulir tácticamente, pero técnicamente está bien dotado. Es un ida y vuelta constante, con piernas y físico». Llegaría cedido por el Moralo, club al que pertenece.

Y no desea Juanma Barrero otra cosa que se cierre ya el mercado de invierno, ante las inminentes ofertas que le están llegando a jugadores muy revalorizados como Acosta o Meléndez. «Espero que todo se quede como está. Estoy contento con lo que ha venido. Pero que llegue ya el día 31. Entiendo los cantos de sirena porque hay jugadores que se han revalorizado en esta primera vuelta. Hay muchos compañeros como yo, deseando que se cierre ya el mercado».

«No sé si va a venir alguien más», dijo el técnico emeritense, porque tras el alta de Diego Parras, ya no corre tanta prisa un lateral izquierdo sub 23 para la dirección deportiva. «Si el club quiere cubrirla, bien. Si no, no hay urgencias».