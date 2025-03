Juanjo Sánchez a la vuelta de la esquina

Juanjo Sánchez Romero (Lebrija, 2000) lo había jugado absolutamente todo, salvo ante el Hércules por acumulación de amarillas. Y todo claramente como titular, salvo ... en la visita a Murcia. Pero desde la victoria ante el Fuenlabrada en el último partido del 2024, el mediocampista sevillano enlaza ya once partidos sin ser convocado. Y a pesar de que los resultados parezcan decir que no, claro que el equipo de Sergi Guilló ha echado de menos a uno de sus mejores jugadores del curso. «Es que el edema óseo que ha padecido en la tibia ha sido muy grande», desveló en la previa del viernes el técnico emeritense.

Juanjo Sánchez se ha vuelto a calzar las botas esta semana y el lunes tiene previsto incorporarse a la dinámica de grupo. Guilló espera y desea poder convocarlo ya dentro de una semana para el partido ante el Sevilla Atlético. «Con las lesiones musculares hay que ir poco a poco, pero lo de Juanjo no es muscular y encima es un privilegiado físicamente. A lo mejor, tras tanto tiempo de inactividad, sí puede que tenga molestias. Pero yo espero que no y podamos meterlo ya para el próximo partido… Y, si no, para el siguiente en Fuenlabrada», cruza los dedos el entrenador emeritense.

El edema óseo que ha padecido el todocampista romano estos tres últimos meses ha sido tan grande que los servicios médicos lo han tenido que tratar como una fractura. De hecho, si seguía entrenando o jugando con impacto, corría el riesgo de romperse por completo. Tras varias jornadas de parón, en la primera resonancia, con trabajo de campo, gimnasio y fisioterapia, el edema seguía siendo grandísimo. A partir de ahí, se sometió a un tratamiento con infiltraciones y la segunda resonancia ya dio mejores resultados. «Nunca ha tenido molestias porque no ha hecho impacto. Así que hemos tenido que ser muy cautos con él. Ya últimamente ha probado con carreras de alta intensidad y cambios de dirección y no ha tenido molestias. Así que vamos a meterlo ya en la rueda con los compañeros y ojalá podamos contar con él lo antes posible».

Juanjo será la segunda baja para jugar este domingo en Alcoy (17.30 horas). La primera será Raúl Beneit, que estará varias semanas fuera del equipo por una pequeña rotura en los abductores. «La semana pasada no le molestaba con la carrera continua, pero cuando se ha puesto a tocar balón y hacer estiramientos, sí», confirmó en la previa Sergi Guilló Sí estarán, a pesar de que se retiraron lesionados la semana pasada ante el Yeclano, tanto Javi Eslava como Miki Muñoz.