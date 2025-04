Los jóvenes dan la talla pese a la derrota

Los jóvenes jugadores del Extremadura dieron una lección de entereza, de fe, de fútbol y de ganas pese a perder. Puede sonar raro, pero lo ... cierto es que el Talavera se llevó el partido del Francisco de la Hera gracias a su buen inicio de partido. A partir de la media hora de juego el Extremadura fue mejor, pero no concretó su buen partido con ocasiones de gol.

Los azulgranas, con un equipo repleto de chavales del filial y juveniles dieron la cara ante el Talavera. Al equipo de Manuel Mosquera solo le faltó el gol, lo más codiciado del fútbol, pero su actuación fue más que loable. El público del Francisco de la Hera supo agradecer el esfuerzo y estuvo animando al equipo durante todo el partido, pese a la derrota.

El partido empezó como todo hacía presagiar, con el Talavera yendo a por el primer tanto del encuentro desde el pitido inicial con un Extremadura esperando en su propio campo los envites del conjunto visitante. Los jóvenes azulgranas se estrenaban en casa después de dos partidos lejos del Francisco de la Hera, y desde el primer minuto notaron el cariño de la grada. Apenas 1.100 espectadores se agolparon en el coliseo almendralejense, pero supieron trasladar el agradecimiento por sus jugadores al terreno de juego.

Una de las buenas noticias de todos los problemas del Extremadura es Álex Guillén. El joven portero ya hizo paradas de mérito en Lezama, y en los primeros 45 minutos en el Francisco de la Hera volvió a demostrar, a base de paradas, que es un proyecto de buen portero. Otra de las noticias positivas es Assane. El mediocentro, que tenía su fichaje cerrado por otro equipo un día antes del partido, pero que finalmente jugó con la casaca azulgrana, dejó entrever que va a ser un buen pelotero en el centro del campo. Llega, asiste, defiende y controla. Y todo eso desde el centro del campo y con solo 22 años.

Extremadura UD Álex Guillén; Peteiro, Murillo, Felices, Parada; Assane, José Cortés, Mulero (FranRosa, mi. 80), Moi; David García (Pau Silva, min. 56) y Mosquera. 0 - 2 CF Talavera Miño; Choco (Víctor Ruiz, min. 46), Bourdal, Juanma, Góngora; Jordi Ortega, Ceberio, Dani Pichín (Jordi Martín, min. 84), David Añón (DaniNdi, min. 78); Forgás (Toño Calvo, min. 46) y Christian (Rodrigues, min. 65). Goles: 0-1: Forgás, min. 13. 0-2: Rodrigues, min. 90.

Árbitro: Pérez Muley. Amonestó con amarilla a los visitantes Christian (8), Choco (20), Forgás (43)

Incidencias: Estadio Francisco de la Hera. Unos 1.100 espectadores.

Decíamos que el Talavera salió a morder, y tuvo la primera a los ocho minutos, pero Dani Pichín se encontró con una gran estirada de Álex Guillén. La primera la paró, pero la segunda no pudo. Pichín ahora se convirtió en asistente para que Forgás, desde dentro del área marcase el primer gol del Talavera antes del cuarto de hora de juego.

El Talavera lo siguió intentando, pero chocó con un Álex Guillén que paró varias ocasiones para dejar a su equipo metido en el partido. Esas acciones del portero dieron alas al equipo de Manuel Mosquera, que creció y creció para acabar dominando el partido a la media hora de juego. Pero al Extremadura le faltaba llegar con peligro a la meta de Miño, que no recibió ningún disparo entre palos antes del descanso.

Y la segunda mitad comenzó como había terminado la primera, con un Extremadura ya sin complejos luchando de tú a tú contra un Talavera que no mostraba su teórica superioridad sobre el 'verde'. Los de Víctor Cea abusaban del balón en largo, sobre todo en defensa, lo que imposibilitaba sus ataques y daba aire al Extremadura, que, ahora sí, empezó a creer en sacar un resultado positivo del Francisco de la Hera.

El titubeo del Talavera alimentaba el juego azulgrana. El complejo de inferioridad había desaparecido y su puesto lo habían ocupado las ganas y la calidad de los jóvenes futbolistas. Lo que sí estaba en contra del Extremadura era el paso de los minutos. Mientras el Talavera hizo cuantos cambios pudo, Manuel Mosquera solo se podía limitar a hacer un par de relevos, el de Pau Silva y el de Fran Rosa. El tono físico azulgrana mermaba conforme pasaban los minutos, pero el Talavera no sabía aprovecharlo.

Y el Extremadura llegó vivo al último tramo de partido. La diferencia entre ambos conjuntos era mínima y el Talavera, pese a introducir piernas frescas en el terreno de juego no daba señales de tener el partido controlado. Los azulgranas, con la poca gasolina que tenían, lo intentaron hasta el último momento, pero sin crear peligro en la meta de Miño. El portero no tuvo que intervenir en todo el partido, ya que la amenaza azulgrana no se concretaba en peligro real en la portería visitante, lo que hizo el empate imposible.

Mosquera la tuvo en el tiempo de descuento con un cabezazo que se fue por encima de la portería. Ahí acabaron las posibilidades de un buen Extremadura, que vio como en la última jugada del partido el Talavera puso la puntilla con el segundo tanto, obra de Rodrigues a la salida de un córner.