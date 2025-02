Jové sigue sin poder sentarse en el banquillo del Badajoz

JAVI PÉREZ BADAJOZ Jueves, 3 de marzo 2022, 22:08 Comenta Compartir

Isaac Jové seguirá sin poder sentarse en el banquillo del Badajoz por cuarta jornada consecutiva. Este sábado en el Ciudad de Tudela también volverá a dar instrucciones a sus jugadores desde la grada. Su estreno a pie de campo tendrá que esperar al menos hasta el sábado 12 de marzo frente al Deportivo en el Nuevo Vivero. «Me han comunicado que no y eso me fastidia bastante. Sé que puedo ayudarles mucho más en el terreno de juego, corregirles ante situaciones que a veces lo tengo que hacer en la media parte», lamentaba el entrenador blanquinegro. Cuestionado por las circunstancias que retrasan su inscripción. «Son temas institucionales que tienen que resolver y es una pena. Ya me gustaría estar ahí porque sé que puedo ayudar más al futbolista con esa cercanía», explicó. Y asume con impotencia su situación. «Me toca otra semana más dirigir con el teléfono». «Esperemos que pueda estar ante el Depor. Aunque ahora solo pensamos en el Tudelano», añadía Isaac Jové.

La Federación Española concede un plazo de dos semanas a los clubes para sustituir a un entrenador con el campeonato en marcha. Así lo especifica el artículo 160 de su Reglamento General en apartado 1. «Si se produjera la vacante del entrenador titular una vez comenzada la competición, el club estará obligado a contratar otro, debidamente titulado para la categoría en que milite, en un plazo máximo de dos semanas». A partir de ahí, el club se expone a una sanción económica.

De esta manera, la multa asciende para el Badajoz ya a los 2.400 euros, según recoge el Código Disciplinario de la RFEF en su artículo 130 bis sobre infracción específica en materia de inscripción de entrenadores. «Cuando la omisión se mantenga de dos a cinco semanas, la infracción será considerada de carácter grave y la sanción será de 1.200 euros por la segunda semana, 1.800 por la tercera semana, 2.400 por la cuarta semana y de 3.000 euros por la quinta semana».

El Badajoz también sigue sin segundo entrenador tras el fallido anuncio de la incorporación de Marco Ortega.

Otro asunto pendiente de resolver por parte del grupo gestor del Badajoz es cumplir el compromiso con los jugadores. Luis Oliver se reunió hace una semana con la plantilla en el vestuario del Nuevo Vivero y se comprometió a adelantarles la nómina de marzo en esta semana. Este jueves a mediodía durante su comparecencia previa al partido de Tudela, Isaac Jové desconocía si los futbolistas habían recibido algún ingreso. «No lo sé. Ojalá y paguen a todo el mundo. Espero que así sea».

Temas

Fútbol