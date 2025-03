«Jové y Gattuso son muy parecidos»

Marco A. Rodríguez Badajoz Viernes, 29 de julio 2022, 13:55 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

Puede que Isaac Jové no tenga el ímpetu de Gennaro Gattuso, pero eso no significa que no puedan compartir ciertos paralelismos. En ese concepto incidió ... Alessandro Burlamaqui en su presentación este viernes como nuevo jugador del Badajoz, en que las ideas futbolísticas y los modos de trabajo van más allá de las categorías en la que entrenen los técnicos. Por eso el centrocampista peruano, que estuvo acompañado en su comparecencia por Guzmán Casaseca, indicó que Gattuso, con quien ya ha entrenado este verano en el Valencia antes de hacer las maletas hacia Extremadura, y Jové son muy parecidos. «No hay muchas diferencias entre ellos, la verdad. Son entrenadores parecidos, con sistemas de juego parecidos. Los dos tienen mucha garra y mucha ambición».

Burlamaqui dijo estar muy contento con el recibimiento o el trato de los compañeros, habló de lo que puede aportar y de lo que el nuevo mister le ha pedido. «Todos tenemos las ganas de que este sea un buen año y estoy muy contento por ello. Voy a aportar ganas, garra, ayuda a mis compañeros, sacrificio y en el juego dar buenos pases a mis compañeros, asistencias y marcar los goles que pueda. El entrenador me ha pedido que haga todo el esfuerzo que pueda, que me sacrifique por el equipo y que sepa que la camiseta que estoy vistiendo es la del Badajoz y tengo que dar el máximo siempre». Respecto del club, precisó que tenía la referencia de que es una entidad histórica con una gran afición, por lo que aseguró sentirse muy satisfecho de su llegada. Añadió que la temporada pasada tuvo algunos problemas físicos que le incomodaron en su rendimiento pero que aquello ya está superado y trabaja sin problemas «al cien por cien». Avisó de que la Primera RFEF será difícil ya que en el grupo hay mucho club histórico y de gran presupuesto, pero, como señaló, «nosotros también tenemos un gran equipo, con una gran historia, y queremos aspirar al objetivo que nos hemos marcado de subir a Segunda«. Por último, agradeció el interés mostrado por el Badajoz en su fichaje, la razón por la que él está hoy donde está. Alessandro Burlamaqui (Perú, 18 febrero de 2002) es un mediocentro defensivo de muy buena proyección que estaba realizando la pretemporada con el Valencia del italiano Gattuso, club del que viene cedido por una temporada. Hace un año ya había formado parte de la pretemporada valencianista e incluso llegó a participar en algunos amistosos (uno de ellos ante el Milan en Mestalla con su familia en la grada y del que guarda un grato recuerdo), además de ser convocado por el primer equipo en liga, aunque no llegó a debutar. Sufrió un estrés tibial, una dolencia que podría acabar en rotura de huesos, así que era mejor ir despacio con él, según informaba la prensa local. Es internacional peruano, tras estar en la sub17 fue convocado por la sub20 para un sudamericano que al final no se pudo celebrar por la pandemia, y se formó en las categorías inferiores del Espanyol.

