Josete Malagón: «El Badajoz es un club grande y estoy encantado de estar aquí»

Afirmaba José María Salmerón en su comparecencia de este viernes sentirse contento tras el cierre del mercado de fichajes, pero si hay una palabra que ... resuma su estado después de la vorágine de enero es alivio. «Ha sido un mes muy estresante», narraba. Cada fichaje ha sido como un parto, extenuante, pero muy celebrado por ser una auténtica bendición para una plantilla castigada por los avatares financieros que han salpicado de suspense operaciones que se cerraban con facilidad, pero que no cristalizaban atascándose en el embudo del proceso concursal. «Dependía de que se aprobara para que los tuviéramos y así cada semana, era muy complicado con jugadores de baja».

La prioridad era reforzar el eje de la zaga para contar con alternativas suficientes para poner en liza un dibujo con tres atrás que es una de las preferencias del técnico almeriense. Queda en el tintero apuntalar el carril zurdo y la medular, pero «han hecho un esfuerzo muy grande. Habríamos querido alguna cualidad más dentro del grupo, pero se ha hecho todo lo que se ha podido», añadía. La marcha de Burlamaqui ha ahondado esa situación, pero era un daño colateral necesario: «Ha respondido a que el jugador quería más minutos y al equilibrio económico».

Salmerón no rehuyó una de las cuestiones más candentes en la actualidad futbolística, la posible disolución de la Primera RFEF: «Tendrían que sentarse a dialogar en vez de romper una competición que se ha superado. Más que destruir, hay que buscar ese equilibrio para que los clubes tengan mejor economía y no pierdan tanto dinero. Lo ideal es que se mantenga».

El último recluta en alistarse a la escuadra blanquinegra, Josete Malagón (Elche, 28 -05-1988), pasó por la sala de prensa para contar sus primeras impresiones: «agradecido al vestuario, que me ha acogido como si llevara aquí un año, muy feliz». Relata que un problema personal le llevó a solicitar su salida al Talavera y que, a partir de ahí, Salmerón (con el que coincidió en el UCAM) estuvo rápido para lanzar la red. Lo que presenció en Badajoz en 2021 hizo el resto. «Lo que me convenció fue lo que viví hace dos años en el playoff, el ambiente que se respiraba en el estadio. Tenía en mente que es un club grande de la categoría y estoy encantado de estar aquí». Pese a la inactividad de los últimos tres encuentros, afirma sentirse en plenitud y le motiva la competencia en una posición muy reforzada: «te hace subir el nivel, todos aportaremos nuestro grano de arena». Josete estará disponible para el duelo del domingo (18.00 horas) ante el Rayo Majadahonda, no así Edu Sánchez y Borja García, por lesión, ni Alfaro, por sanción.