Josema Gallego: «Mis padres me han tenido que ayudar en lo que podían»

Josema Gallego es un vigoroso e incipiente destello en medio de la espesa bruma que oprime la atmósfera blanquinegra. El contrapunto a un caos convertido en cotidianidad. La pasada campaña se enroló en el filial, cuya consigna clara era lograr el ascenso a Tercera, misión ... que contribuyó a cumplir. Esta pretemporada, ante la falta de futbolistas específicos en el lateral zurdo, Óscar Cano decidió que se ejercitara con el primer equipo. Y la impresión fue más que positiva. Hasta tal punto que entró en las primeras convocatorias. Las lesiones de Dani Fernández y Jilmar le abrieron la puerta de la titularidad en la tercera jornada frente al Dux. Además, en un escenario soñado y estrenándose con triunfo (1-0). «No había vivido lo que es jugar un partido oficial en el Nuevo Vivero. Fue muy bonito sentir el ambiente de la grada y la ayuda de mis compañeros. Y encima conseguimos ganar», explica el zaguero andaluz.

En la jornada 14 le tocaba suplir a Truyols, que caía lesionado antes del descanso en el duelo que enfrentaba a los blanquinegros con la SD Logroñés en casa. Disfrutó de algunos minutos sueltos ante el Deportivo y ante el Tudelano en la primera vuelta, hasta que llegó el choque frente al Majadahonda. Ahí se produjo el 'sorpasso' en una demarcación sometida a un casting infructuoso con múltiples aspirantes que no terminaron de asentarse. Pascual sufría a pierna cambiada en tareas defensivas, Jilmar no alcanzó su mejor nivel de forma y Miguel Núñez cumplió, pero el agujero que dejaba en la medular al escorarse arrebataba orden y equilibrio al equipo, un daño colateral inasumible. Finalmente la estrategia fue la más atrevida pero, al mismo tiempo, la más lógica, dar la oportunidad a un lateral izquierdo puro de la cantera, Josema Gallego. Desde ese momento no ha soltado las riendas en el carril. «Las temporadas son largas y van ocurriendo cosas. Si no lo aprovechas, pasa el tren. He trabajado día a día, me ha llegado la hora, he cumplido y me han dado confianza y minutos. Estoy bastante contento», relata.

Entre la jornada 17 y la 26 solo se ha perdido seis minutos ante el Racing de Ferrol, siendo sustituido en el 84 por Otegui. Está siendo un curso de aprendizaje intensivo para él en una competición exigente pero, pese algún desajuste, no ha acusado el salto. «Me están dando continuidad y eso me permite adaptarte al nivel de la categoría, a los compañeros y a los rivales». Es uno más. Se ha integrado a la perfección en un vestuario plagado de futbolistas que desbordan quilates y con kilómetros en sus botas. Con Jesús Clemente, al que ya conocía, le une una afinidad especial, y también con Pascual y Gorka Santamaría se siente arropado, aunque destaca al grupo.

Con el transcurso de las semanas ha ido mostrando mayor descaro prodigándose en ataque, lo cual le ha permitido firmar su primera asistencia. Fue en el segundo tanto frente al Sanse (2-1) en el feudo pacense. Le llegó un balón a escasos metros del lateral del área, le imprimió una rosca con mucho veneno al punto de penalti que no logró rematar Gorka en primera instancia, pero sí Dani Fernández en el segundo palo con un gran testarazo. «Me quedo con ese partido, porque al margen de que estuve bien vino mi familia a visitarme, que llevaba tiempo sin verla».

La marcha de Óscar Cano fue un golpe duro para la plantilla y él lo vivió como algo más que una pérdida desde el punto de vista deportivo. «Siempre que lo he necesitado ha estado ahí, ha luchado en todo momento y eso es lo que queda. Se lo agradezco mucho». Isaac Jové se ha decantado por una línea continuista respecto al protagonismo del zaguero tarifeño. «Jugué los últimos partidos con Óscar, que me dio minutos para que pudiera demostrar lo que puedo llegar a ser, e Isaac también está confiando en mí», explica.

En cuanto a la crisis institucional del club, asegura que han sido meses duros plagados de dudas y de altibajos. «No es fácil, te intentas centrar al cien por cien en lo deportivo, pero es imposible, porque cada semana vivimos algo nuevo. Cuando conseguías desconectar, salía algo diferente». En su caso particular, siendo joven, sin un bagaje previo y perteneciendo al filial, su situación económica ha sido muy delicada. «Yo no tengo el colchón con el que cuentan mis compañeros porque se lo han ganado en sus carreras. Mis padres me han tenido que echar una mano en todo lo que han podido y gracias a ellos he ido tirando. Porque da igual la situación, el alquiler del piso y la comida hay que pagarlos, son gastos diarios. Espero poder devolvérselo algún día».

El sábado (19.00 horas) toca cita importante, por lo que hay en juego y por la entidad del rival, aunque de la época gloriosa del Deportivo de la Coruña él solo cuenta con referencias de su padre, porque cuando el conjunto gallego ganó la liga en 2000, faltaba un mes para que naciera. Y apenas gateaba cuando Fran, Valerón, Diego Tristán y compañía consumaban el 'Centenariazo' en la Copa del Rey de 2002. «Es una semana bonita, porque a cualquier jugador le gusta disputar estos encuentros».