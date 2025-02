Josema Gallego se despide del Badajoz

J. P. BADAJOZ Martes, 14 de junio 2022, 13:31 Comenta Compartir

Josema Gallego se une a las despedidas del Badajoz. El defensa natural de Tarifa comenzó la temporada en el filial de Tercera y acabó toda la segunda vuelta con un puesto fijo en el primer equipo en el lateral izquierdo. El canterano blanquinegro disputó con el Badajoz de Primera RFEF 23 partidos, 19 de ellos como titular y un total de 1.734 minutos.

Josema Gallego (Tarifa, 2000) llegó hace dos temporadas de puntillas al equipo juvenil y con el estreno del año 2022 se ganó un sitio en el vestuario del Nuevo Vivero consolidándose en el once en la segunda vuelta. "Ha sido mi hogar durante estos dos maravillosos años", apunta en su carta de despedida.

El jugador gaditano, que el próximo 19 de junio cumplirá 22 años, se marcha satisfecho del deber cumplido y cumpliendo su compromiso total con el club blanquinegro. "Cuando llegué prometí que el trabajo y sacrificio no iban a faltar y me voy con la conciencia tranquila de que no he faltado a mi palabra".

Gallego reconoce que esta etapa en tierras pacenses le ha ayudado a dar un salto de nivel como futbolista y también le ha enriquecido en lo personal, a pesar de la situación tan delicada que han tenido que soportar toda la temporada. "He crecido profesionalmente, pero sobre todo personalmente, sabiendo sobrepasar cada piedra que nos encontrábamos en nuestro camino".

Del Badajoz se lleva el mejor de los recuerdos y en el turno de agradecimientos hizo especial hincapié en sus compañeros y personal del club "por hacerme crecer en todos los aspectos y ayudarme a mejorar cada día", pero sobre todo a la afición "por apoyarme siempre y recibirme desde el primer momento como si fuera mi casa".

Y en su adiós destaca con orgullo haber sido parte del Badajoz. "Ha sido un honor defender este escudo".

Josema Gallego es el tercer jugador que se despide públicamente tras hacerlo Aquino y Adri Cuevas y la quinta salida confirmada oficialmente con las de Miguel Núñez y Dani Fernández, aunque a esa lista habría que sumar a Pardo, Gorka Santamaría y Limones, ya que Luis Oliver dejó claro en su comparecencia que ninguno de los capitanes continuaría en el Badajoz.

Temas

Fútbol