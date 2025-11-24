Ni aún mereciéndolo, es capaz el Cacereño de sumar. Y esa es la peor de las sensaciones, porque aunque el problema también es futbolístico, es ... sobre todo mental. Ni aún siendo mejor, ni aún minimizando los errores propios, ni aún apretando en casa con tu gente, fue capaz de imponerse al Osasuna B, a un rival directo en la lucha por la salvación. «Ahora mismo estamos jodidos porque era un partido importante para nosotros: queríamos marcar y ganar en nuestra casa de una vez por todas… A ver cómo somos capaces de encajarlo, pero ahora mismo estamos muy jodidos», reconoció tras el choque Julio Cobos.

Una vez consumida la adrenalina que se genera al debutar en una nueva categoría, el primer año para los clubes con sus comprensibles límites presupuestarios es durísimo. Y eso, gran parte de la afición, lo ha llegado a digerir: al equipo, en ocasiones, no le llega. «Nos vamos con la sensación de haber hecho muchas cosas bien… pero que no nos da, ni siquiera para al menos haber empatado», se lamentó el técnico verdiblanco. Tras el pitido final, la afición despidió al equipo entre aplausos: «El público, con el segundo gol, ha animado a su equipo y ha intentado levantarlo, porque sabían que ese gol nos hacía daño. La gente ha estado espectacular, animando como entiendo que debe de ser, hasta el final. Pero ni con su ayuda hemos sido capaces. Es de agradecer».

Estado de ánimo aparte, el Cacereño necesita mejorar sus prestaciones en las áreas. En la propia y en la ajena. Con muy poquito, el filial de Osasuna fue capaz de amarrar los tres puntos; y generando más que otras veces, los verdiblancos no fueron capaces de hacer más de un gol. «Tenemos que mejorar ahí. Ser más duros nosotros y que no nos hagan tanto daño con tan poco. En partidos en los que dominas, hay que tener más colmillo para hacer el segundo gol y terminar con el partido. Si hubiéramos hecho el segundo, el choque hubiera terminado de manera diferente. En esta categoría, las áreas son fundamentales. Y si no dominas las áreas tienes un problema, tanto en ataque como en defensa».

Tras el Guadalajara, los de Cobos son el equipo que más goles han encajado en estas trece jornadas de Liga: 19. Con cuatro disparos a puerta, Osasuna B fue capaz de hacerle dos. Y ambos en propia puerta: el primero tras rebotar en Emi y el segundo de Sanvi, al intentar despejar casi en línea de gol. Y de sus once disparos, seis a puerta, sólo atinó Berlanga. Sus delanteros siguen sin ver puerta en los tres meses que llevamos de campeonato. Sólo el colista Arenteiro ha marcado menos goles.

«Con muy poco nos han hecho mucho daño. Y nosotros hemos generado ocasiones, nos hemos puesto por delante, hemos dominado, hemos centrado… El equipo lo ha intentado hasta el final. No le hago ningún reproche a mis jugadores, que se han dejado todo en el campo. Han insistido hasta el último minuto». De hecho, si el estado de confianza del equipo fuese distinto, el disparo de Emi en la última jugada del partido hubiera entrado, en lugar de ir al palo, por ejemplo.

«No nos pueden penalizar tanto los goles. Nos hacen uno y rápidamente luego nos hacen el segundo», recuerda Cobos. Pasó en Getxo, Ponferrada y Valdebebas y en el Príncipe Felipe ante el Real Avilés y este último domingo Osasuna B. «Estábamos haciendo un buen partido y, tras su primer gol, hemos tenido minutos malos. Hay que cambiar la racha lo antes posible, porque el equipo ha hecho un buen partido en líneas generales… pero ellos, en diez minutos, se lo han llevado». A ver si es capaz de revertir los problemas en Talavera el próximo domingo (12.00 horas), rival que ascendió con él el curso pasado y que también está en descenso, con dos puntos más.