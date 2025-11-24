HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los jugadores del Cacereño se retiran tras saludar este último domingo a los aficionados de preferencia. CP CACEREÑO
Primera RFEF

«Estamos muy jodidos»

El técnico del Cacereño reconoce que la derrota del domingo ante un rival directo es durísima para el estado de confianza del vestuario | A la mala suerte de que los rivales le castigan con muy poco, al conjunto verdinegro le penaliza su falta de gol

R. P.

Cáceres

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

Ni aún mereciéndolo, es capaz el Cacereño de sumar. Y esa es la peor de las sensaciones, porque aunque el problema también es futbolístico, es ... sobre todo mental. Ni aún siendo mejor, ni aún minimizando los errores propios, ni aún apretando en casa con tu gente, fue capaz de imponerse al Osasuna B, a un rival directo en la lucha por la salvación. «Ahora mismo estamos jodidos porque era un partido importante para nosotros: queríamos marcar y ganar en nuestra casa de una vez por todas… A ver cómo somos capaces de encajarlo, pero ahora mismo estamos muy jodidos», reconoció tras el choque Julio Cobos.

