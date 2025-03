Jesús Clemente fuerza su salida del Badajoz

J. P. BADAJOZ Sábado, 16 de julio 2022, 19:50 | Actualizado 21:03h. Comenta Compartir

Conflicto a la vista en el Nuevo Vivero. El Badajoz denunciaba este sábado que Jesús Clemente ha roto su contrato que le vinculaba al club hasta 2023 y que tomará todas medidas oportunas para defender sus intereses. «El Club Deportivo Badajoz comunica que el jugador Jesús Clemente Corcho ha resuelto unilateralmente el contrato que le une con este club. Por tal motivo y aunque el Comité Jurisdiccional de la RFEF, de forma inexplicable, ha asumido sus alegaciones, queremos informar que, tras estudiar jurídicamente este asunto, nos disponemos a defender judicialmente los intereses de nuestro club, haciendo responsable al jugador, e incluso al club que tramite su ficha federativa, de cuantos perjuicios económicos se derivan de la resolución unilateral y anticipada de su contrato con el CD Badajoz SAD», apuntaba la entidad sin entrar en más detalles en un escueto comunicado de prensa.

El jugador, por su parte, se defiende a través de sus perfiles sociales y sostiene que su relación con el club acabó el 30 de junio. «Dicho contrato terminó el pasado 30 de junio de 2022, contrato que varias veces durante la pasada termporada traté de renovar y se me negó».

Según se desprende de la nota, el comité jurisdiccional de la Federación Española ha dado la razón al jugador pacense en su decisión de desvincularse del Badajoz al entender que su contrato laboral finalizaba el 30 de junio de este año y que prevalece sobre la licencia federativa que cumplía en 2023.

De esta forma, el Badajoz pierde a uno de sus referentes y que estaba llamado a ser el heredero de Guzmán. Una baja significativa por lo que simboliza ser un futbolista de la capital pacense y la pérdida de identidad para el club. Jesús Clemente era uno de los tres jugadores que seguían vinculados al Badajoz junto a Adilson y Zelu. El club siempre que ha sido cuestionado por la continuidad de los tres futbolistas solo se pronunciaba con respecto al futuro del portugués y del jerezano y se mostraba escurridizo para no sacar a la luz la situación del pacense. El caso se estaba enquistando y el club se resistía a darle por perdido al ser un valor de futuro. Nacido en Badajoz y a punto de cumplir los 22 años (8 de septiembre de 2000), Jesús Clemente es uno de los sub 23 más codiciados del mercado. En enero tuvo ofertas que duplicaban su sueldo, pero prefirió quedarse en un club en plena convulsión y en un momento que el vestuario necesitaba estar más unido que nunca. Así lo reconoce el propio jugador. «A pesar de ser el jugadro con el peor contrato de la primera plantilla y de haber recibido varias propuestas durante la temporada para salir a equipos de superior categoría, cuando la situación no podía estar peor, decidí quedarme, cumplir mi contrato y seguir trabajando por este club. Incluso con las deudas aún contraídas y reclamadas como todo el mundo conoce», apunta. En ese sentido, añade que todavía no ha cobrado. «En mi caso aún no se me ha pagado el total de la deuda reclamada». Jesús Clemente expone que se pretende dañar su imagen y que pondrá su situación en manos de sus abogados por «el perjuicio que tratan de causarme personas que tienen sobrada experiencia en generar conflictos en los clubes, no el Badajoz al que defenderé siempre». Y finaliza expresando su amor al club y tener la conciencia tranquila por haberlo dado todo por el Badajoz.

Luis Oliver ya avisó en una de sus últimas comparecencias que los jugadores con contrato no saldrían del club gratis. «Aquí no se van ir más pagando un bocadillo de mortadela», expuso entonces en relación al interés del Córdoba por Isi Gómez. Aunque finalimente recaló en el Deportivo y la entidad gallega comunicó que su fichaje no había supuesto ningún desembolso económico. Otros futbolistas que han abandonado el Nuevo Vivero se han ido perdonando la deuda y asumiento el nuevo club parte de la ficha.

