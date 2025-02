Jesús Clemente: «Queremos terminar el año en playoff»

J. P. BADAJOZ. Miércoles, 15 de diciembre 2021, 08:45 Comenta Compartir

La pasada temporada llegó casi de puntillas al Nuevo Vivero y acabó siendo una de las grandes sensaciones de la categoría. Ya lo fue desde las primeras jornadas en las que se ganó el puesto y fue uno de los fijos durante todo el curso. Este verano, además, heredó el '7' del capitán y emblema blanquinegro Guzmán y estaba llamado a recoger su testigo para la afición como único pacense en la plantilla. Jesús Clemente (Badajoz, 2000) parece un veterano, pero solo tiene 21 años y hace solo dos campañas jugaba en Tercera. Tras un arranque de campeonato algo irregular, el viernes se reivindicó al culminar la remontada con su primer tanto y que dio la victoria para el Badajoz. «El gol es una recompensa al trabajo que realizo toda la semana y también para recuperar sensaciones», comenta el jugador pacense.

La temporada anterior le bastaron 22 partidos en Segunda B de los 26 celebrados para consolidarse como uno de los futbolistas más reconocidos y queridos en el Badajoz. Pero este ejercicio no ha tenido tanto protagonismo. Aunque comenzó de titular en las tres primeras jornadas fue perdiendo presencia en el once con apariciones intermitentes para un total de siete en las 16 jornadas. «Está siendo un año distinto. Me está tocando jugar menos minutos, pero sigo con la confianza intacta de que las cosas van a cambiar en lo individual», expone. No goza de la misma continuidad en las alineaciones como en su primera campaña, pero es una pieza de plenas garantías para Óscar Cano porque es junto a Barri y Gorka Santamaría los tres únicos jugadores del Badajoz que ha participado en todas las jornadas disputadas. «He jugado todos los partidos hasta ahora y eso indica que a lo mejor no tengo tanto protagonismo como titular, pero sí dentro del equipo», apunta Jesús Clemente.

El jugador blanquinegro acabó la pasada temporada con 4 goles y se perdió solo cuatro partidos, uno por lesión. El viernes se reencontró con el gol. «Tengo muchas ganas de aportar mucho más, tener más minutos y ayudar al equipo», señala. Su primer gol del nuevo curso con el Badajoz supuso su liberación y también la de todo el equipo al poner fin a un bache de cinco jornadas sin ganar. «Nos estaba costando que llegara esa victoria, pero teníamos toda la confianza porque se están haciendo las cosas bien y faltaba el resultado. Al final tenía que caer por su propio peso». El vestuario se quitó un peso de encima. «Sientes un poco de frustración. El equipo necesitaba ganar y encontrar ese resultado para acercarnos al playoff y no llegaba. Eso frustra. Queríamos que la victoria llegara lo más rápido posible».

A pesar de ello, el Badajoz sigue con sus opciones intactas de meterse en fase de ascenso. «Tener el aliciente de acabar en playoff después del mes que llevamos es muy apetecible y refleja lo que es esta liga». De ahí, que Jesús Clemente considere de vital importancia la cita del domingo en Majadahonda. «El partido de Madrid es como una final porque es el último antes del parón y queremos terminar el año en playoff». El jugador pacense reconoce que ese es el gran objetivo del club. «La prioridad es estar en playoff, estar el máximo de jornadas posibles y darle a la afición lo que quiere».

En cuanto a la situación institucional, el Badajoz dio un giro a su gestión con el nombramiento de Dupi como director general, función que compaginará con la dirección deportiva. Jesús Clemente confía en que el club logra la estabilidad que necesita. «Esperemos que con los cambios el club vaya a mejor y se solucionen todos los problemas. Sobre la posible salida de compañeros en enero, reconoce el interés que puedan tener algunos clubes, aunque desconoce lo que pueda pasar. «Varios jugadores están haciendo una buena temporada y es lógico que estén en el punto de mira de otros clubes, pero tampoco sé lo que piensan. Ya se verá cómo acontece el mercado de invierno».