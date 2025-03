Javi Ros: «He venido al Badajoz para pelear por algo bonito»

J. P. BADAJOZ Miércoles, 12 de octubre 2022, 07:37 Comenta Compartir

Llegó a última hora, pero con rango de superior para liderar a un grupo totalmente renovado. El Badajoz lograba sobre la bocina cerrar un fichaje ... de otra categoría que está llamado a ilusionar al Nuevo Vivero. Han tenido que pasar siete jornadas para que Javi Ros (Tudela, 1990) se haya dejado ver y mostrar destellos de su clase. Su incorporación tardía al equipo blanquinegro le ha impedido estar a su mejor nivel, pero con el paso de los partidos cada vez se acerca más y se siente más suelto. «Mi pretemporada ha sido un poco extraña. Cuando rescindí con el Zaragoza tuve la suerte de que el Teruel me permitió entrenar con ellos. Aunque en ese tiempo no he estado parado, pero no estaba todo lo bien que desearía y llegué muy justo». El mediocentro navarro reconoce que aún no ha alcanzado su punto óptimo para poder ofrecer su mejor versión. «Soy consciente que todavía no estoy al cien por cien y me queda mucho».

El domingo se destapó con un doblete en su estreno goleador en el Nuevo Vivero. Aunque Javi Ros se quita importancia y reparte méritos entre sus compañeros y la grada. «Los dos goles te hacen más partícipe de cara a fuera por la victoria, pero todos hicimos un esfuerzo importantísimo y el empuje de la afición fue fundamental». Especialmente se muestra agradecido y concede su reconocimiento a Adilson y su capacidad de desborde para romper el encuentro en dos acciones casi calcadas en las que el navarro irrumpía en el segundo palo para apuntillar al rival. «Todos sabemos de lo que es capaz de hacer Adi cuando coge el balón y su potencial. Tuve la suerte de que me viera y que pudiera meter los dos goles», pone en valor a su mejor socio en el campo. Javi Ros resalta la importancia que tiene la victoria ante el Ceuta. «Teníamos que cortar una dinámica muy mala y necesitábamos ganar», señala. Tres puntos que permiten al vestuario blanquinegro liberar tensiones y ansiedad. «Nos da aire y confianza para afrontar los próximos partidos. También era importante empezar con buen pie con el nuevo cuerpo técnico para afrontar la semana con más tranquilidad», expone. En ese sentido, admite que se daban todos los condicionantes para no fallar otra vez. «Era un día importante por el nuevo técnico. Tampoco habíamos ganado delante de nuestra gente y queríamos darles una alegría». La afición del Badajoz tiene depositadas grandes esperanzas en lo mucho que puede disfrutar con el fútbol de Javi Ros. Su hoja de servicios cuenta con 15 partidos en Primera en las filas de la Real Sociedad entre la 2012-13 y la 2013-14 y 206 en Segunda entre el equipo 'txuri urdin' (2008-09), el Mallorca (2014-15 y 2015-16), Amorebieta (2022) y sobre todo el Zaragoza (2015 a enero de 2022, donde fue capitán general seis temporadas y media. Un cartel que no le pesa en cuanto a la responsabilidad que conlleva. «Presión ninguna. Estoy muy ilusionado, con muchas ganas de ayudar y mejorar para ponerme cuanto antes a tope para estar a mi nivel», sostiene. El domingo tuvo la oportunidad de disfrutar como protagonista directo del rugido del Nuevo Vivero. «Sabía que es una gran afición. Soy muy amigo de Kike (Royo), que es un pacense más y ha vivido partidos con el estadio lleno. Eso me motivaba para venir al Badajoz. Es una afición que siente a su club y está ahí siempre, a las buenas y a las malas al pie del cañón apoyando a su equipo», remarca. Javi Ros asume su rol al frente del Badajoz y acepta un nuevo reto en su carrera. «Gran parte de mi carrera ha sido en Segunda División. Pero me siento feliz de estar aquí, competir en esta categoría y rodearme de estos compañeros». A pesar de un inicio algo decepcionante, el centrocampista blanquinegro confía en remontar el vuelo para dar motivos al seguidor pacense para engancharse a su equipo. «He venido para pelear por algo bonito». Y no descarta nada. «La liga nos irá diciendo. Vamos día a día y al final de temporada veremos por dónde estamos peleando». «Veo un buen grupo, con calidad, ganas, ilusión y trabajo y eso me motiva mucho». Sobre la llegada de José María Salmerón considera que es un técnico con gran personalidad y que el Badajoz notará su mano. «Las primeras sensaciones son muy buenas. Tiene muy claro lo que quiere. Le conocía de oídas y en Segunda me enfrenté a él cuando estaba en el UCAM. Las referencias que me han podido dar son todas muy buenas. Su suerte será la nuestra. Vamos a pelear todos juntos por este escudo y esta afición».

