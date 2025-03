Jannick Buyla entusiasma al Nuevo Vivero

El Nuevo Vivero se rinde ante su último descubrimiento. Jannick Buyla no pudo tener mejor estreno delante de su nueva afición y dejó un golazo ... como carta de presentación. Pura potencia. Tiró de pulmón y clase en una portentosa arrancada de 20 metros para reventar en apenas 97 segundos el cerrojo de la portería del Talavera que llevaba 572 minutos imbatido. Un gol de esos que levanta a una grada entera. El primer fichaje invernal del Badajoz ya ha conquistado el corazón blanquinegro.

Jannick Buyla Sam (Zaragoza, 1998) solo ha necesitado dos partidos para meterse a la hinchada en el bolsillo. Es ese tipo de jugador que causa asombro por su despliegue físico y talento y que tanto gusta en el Nuevo Vivero. Y eso que todavía no se encuentra en plenitud de condiciones por haber estado sin competir en estos seis meses. «Después de mucho tiempo parado agradecí volver a jugar tantos minutos», expone el mediocentro nacido en Zaragoza y que es internacional por Guinea Ecuatorial. Jannick Buyla estaba sin equipo desde este verano y se entrenaba con el Teruel. Salmerón le tenía en su agenda tras coincidir en el UCAM Murcia y con la apertura del mercado de invierno el Badajoz le incorporó a su plantilla. «El último día del mercado el Zaragoza me rescinde el contrato y me quedo sin equipo. Al míster se le abre la ventana para poder firmar en Badajoz. Ya me conocía porque hice un playoff con él y me propuso venir. Creo que es una buena ciudad, un buen equipo y me vine», cuenta.

Inscrito dos días antes de reanudarse la competición tras el parón, aunque ya llevaba una semana entrenándose con el equipo igual que el sevillista Juanmi García que está pendiente de darse luz verde a su fichaje, en Pontevedra ya salió de titular y dejó destellos de su calidad. Después de dos partidos con el Badajoz, Jannick Buyla se muestra satisfecho de sus sensaciones. «Para mí sorpresa me he encontrado mejor de lo que pensaba. Es verdad que los últimos minutos he llegado un poco justo, algo que cuando tenía ritmo de competición no me pasaba. Pero creo que es parte del proceso y es cuestión de tiempo que pueda aguantar y estar a un buen tono físico», apunta.

De momento ya se ha destapado con un gol que define su estilo de futbolista total y un ilusionante manual de robos y dominio de la pelota que tiene entusiasmada la afición del Badajoz. Y ha podido comprobar de primera mano el rugido del Nuevo Vivero y el cariño que profesa a sus ídolos. «Marcar es una satisfacción muy grande y se lo quería dedicar a toda mi familia y toda la gente que ha estado en los momentos duros. Ojalá puedan ser muchos más con esta gran afición que me ha acogido tan bien».

El Nuevo Vivero no es un campo desconocido para el flamante fichaje blanquinegro. Jannick Buyla disputó la final por el ascenso a Segunda en 2021 con el UCAM de Salmerón en el coliseo pacense que terminó llevándose el Ibiza. También tenía relación con varios jugadores del vestuario blanquinegro y tiró de cntactos. «Conocía a Javi Ros y también a Zelu y jugué un playoff con el UCAM en el que nos elimina el Ibiza. Tengo muy buenas referencias de Badajoz y esperemos que todo pueda salir bien a partir de ahora». Y también recibió buenos consejos de otro exblanquinegro como Bikoro. «Federico es compañero de selección y en el Zaragoza y me dijo que tenía un gran recuerdo de Badajoz, que era un gran club y que la gente apoyaba mucho». Buyla y Bikoro formaron parte del combinado de Guinea Ecuatorial en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

Debutó en Segunda en Almendralejo

Además, su vínculo con Extremadura no se queda solo en ese ascenso fallido en el Nuevo Vivero. Jannick Buyla debutó en Segunda con el Zaragoza de Víctor Fernández en el Francisco de la Hera de Almendralejo en mayo de 2019 con apenas 20 años. Salió en los últimos 5 minutos en el triunfo del equipo maño por 0-3 ante el Extremadura. El internacional ecuatoguineano se formó en las categorías inferiores del CD Oliver y Zaragoza antes de marcharse cedido al Tudelano de Segunda B en 2017. Después regresaría al filial maño hasta que en enero de 2021 de nuevo saldría en calidad de préstamo al UCAM de Salmerón con el que se quedaría a las puertas del ascenso. Finalizada esa temporada, el Zaragoza volvería a cederle al Nàstic y al término de esa campaña retornaría a su club con el que realizaría la pretemporada hasta que le comunicaron la baja.

En Pontevedra debutó como blanquinegro con una victoria sonada. Ocho días después, su puesta de largo en el Nuevo Vivero no fue tan bien como deseaba. «Esta semana ante el Talavera ha sido más complicado. A pesar del gol tengo un sabor agridulce porque creo que era un buen día para ganar y no lo hicimos», reconoce.

En su mensaje a su nueva afición, Buyla asegura máximo compromiso y entrega con el escudo y pide que nunca dejen de apoyar al equipo. «Lo primero es que crean. Yo voy a intentar aportar trabajo y esfuerzo, lo que me dé. Que estén con nosotros, que es lo importante».