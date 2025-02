Dos jugadores del Racing, bajas a causa del covid para el choque ante el Extremadura

Dos jugadores del Racing permanecen confinados por covid. Se trata de Isma López, que ha dado positivo en una prueba, y de Lucas Díaz, en ... su caso por contacto estrecho. Aunque el portero no tiene síntomas, el club ha querido ser lo más garantista posible y le ha indicado que permanezca en el domicilio y no acuda a los entrenamientos. Según tuvo la sospecha, el club sometió a toda su plantilla a un test de antígenos que, salvo en el caso del lateral, ha resultado negativo, con lo que el partido ante el Extremadura se disputará.

A menos que se produzcan nuevos casos, algo extremadamente improbable dados los resultados negativos recibidos esta misma mañana, el partido de Liga no está en riesgo, dado que el protocolo federativo establece, según explica el propio Racing, que debe haber un mínimo de cuatro positivos para que se aplace un encuentro oficial. En el caso del Racing solo se ha producido uno, dado que estrictamente Lucas Díaz, cuyo contacto directo pertenece al ámbito personal, no se puede contar como tal.

En consecuencia, se mantiene el plan de viaje previsto, con salida este viernes desde las Instalaciones de La Albericia hacia Almendralejo, con la lógica ausencia de estos dos futbolistas en la convocatoria de Guille Romo. Antes, el jueves, todos los futbolistas se someterán a una nueva prueba de antígenos, como obliga la Federación Española de Fútbol 48 horas antes de cada partido, en una rutina que dadas las circunstancias especiales cobra en este caso mucha más importancia. Será entonces cuando se supere el último escollo para que el partido pueda disputarse, como ya da por hecho el club verdiblanco.

De hecho, el Racing era consciente, como el resto de clubes de cualquier competición deportiva, que en algún momento registraría un positivo, y de hecho no ha sido siquiera de los primeros en hacerlo esta temporada, sino que ha podido superar las primeras 16 jornadas de Liga sin incidencias sanitarias.

En lo deportivo las dos bajas no afectan al equipo más allá del trastorno que produce siempre un positivo en cualquier grupo, puesto que se trata de dos futbolistas que, aunque comenzaron la temporada como titulares, han perdido tal condición y no iban a estar en ningún caso entre los once elegidos. Parera está consolidado como portero titular del Racing e Isma López, aunque es habitual en las convocatorias, no dispone prácticamente de minutos desde que se cayó del once titular y tiene ahora varios futbolistas por delante en su puesto.

El club hizo pública la situación poco después de la una de la tarde con un breve comunicado; «Los jugadores del Racing Isma López y Lucas causan baja, a causa de la covid, para el encuentro de Primera RFEF que el equipo verdiblanco disputará ante el Extremadura UD en el Francisco de la Hera (sábado 18, 17.00 horas). El defensa navarro ha dado positivo en un test de antígenos y el guardameta ha estado en contacto estrecho con otro positivo -ambos futbolistas permanecen confinados en sus domicilios bajo la atención de los servicios médicos del club cántabro y no se reincorporarán a la dinámica del equipo hasta después de las vacaciones de Navidad. El resto de la plantilla racinguista ha sido sometida, antes del entrenamiento matinal realizado en las Instalaciones Nando Yosu, a test de antígenos, cuyos resultados han dado negativo».

Diferentes problemas

El Extremadura-Racing del próximo sábado a las 17.00 horas en el Francisco de la Hera está marcado por las dificultades. Sobre el que puede ser el último partido de la historia del club extremeño ha planeado la duda desde hace semanas de lo que podrían hacer sus jugadores azulgrana, sin cobrar desde hace siete meses y que ya hicieron huelga en el partido frente al Deportivo, cuando no se presentaron en Riazor. Sin embargo, después llegaron a un acuerdo con el club para suspender la protesta y han seguido jugando, hasta el extremo de que en la última jornada ganaron a la UD Logroñés, uno de los adversarios directos del Racing (y del Deportivo) por el ascenso.

A esto se suma que el próximo día 21 concluye el plazo de diez días naturales que la jueza de lo Mercantil dio a la sociedad, que se encuentra bajo administración concursal, para que se ingresen los 3,5 millones de su grupo inversor previsto en el plan de viabilidad. Algo que se ha retrasado sine die hasta que la titular de la sala ha marcado esa fecha como límite, de modo que si no se produce el ingreso el administrador concursal se verá obligado a instar el proceso de disolución del club. Estos dos factores pusieron en riesgo un compromiso que ahora se ve salpicado por el positivo verdiblanco por covid, aunque a pesar de todas las dificultades todo hace prever que el partido se disputará.

Casos anteriores

Se trata de la cuarta ocasión desde la declaración de la pandemia en que un futbolista del Racing contrae covid. El caso más llamativo fue el de Jon Ander, que lo padeció en dos ocasiones, ambas con síntomas, aunque en ninguna de ellas de gravedad y sin llegar a contagiar a ningún otro compañero de la plantilla verdiblanca (sí lo pasó su familia). También Andrade lo sufrió en la última temporada en Segunda División, después de que se reanudara la competición tras el parón pandémico. A lo largo de estos cerca de dos años también se han registrado casos en el Rayo Cantabria y el juvenil, ante los cuales se actuó del mismo modo y que, en alguna ocasión sí obligaron a aplazamiento, pero el de Isma López es el cuarto en lo que se refiere a la primera plantilla, que no se vio afectada por aquellos episodios.

En ninguno de estos cuatro casos fue necesario aplazar ningún partido. Diferente fue el caso de la temporada pasada en Sarriena, cuando el Racing no pudo disputar su partido en la fecha prevista por varios casos positivos en el Leioa, pero, más allá del cambio en el calendario, la situación no afectó a los jugadores racinguistas.

El Racing seguirá entrenando con normalidad estos próximos días antes del partido, en sus sesiones de trabajo habituales en La Albericia y los Campos de Sport, y siempre a expensas de los test de antígenos del jueves, que dictarán el último y previsible veredicto pero que no cambian en absoluto la rutina cotidiana, dado su carácter obligatorio antes de cada partido. Así, y dado que el club ha comunicado que no someterá a los futbolistas a pruebas PRC, no se prevén, salvo cambio de parecer en los Campos de Sport, novedades hasta que el mismo viernes se confirme que el club viaja para concentrarse en Almendralejo.