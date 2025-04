Isaac Jové toma posiciones en el Nuevo Vivero

El duelo del pasado sábado entre el Badajoz y el Córdoba, que servía de presentación de los locales ante su afición en el Civitas Nuevo ... Vivero, dejó una imagen insólita. La estampa es corriente en cualquier otro club, pero en el caso de la actualidad del conjunto blanquinegro en los últimos meses, las situaciones excepcionales muchas veces se instalan en la cotidianidad y las más ordinarias adquieren el cariz de peculiares e inusuales.

El 20 de agosto, por primera vez desde que Isaac Jové se hiciera con las riendas del vestuario allá por el mes de febrero, pudo sentarse en el banquillo del feudo pacense. Han pasado más de seis meses desde entonces, medio año en el que el técnico catalán se ha visto obligado a seguir las evoluciones de sus jugadores desde las cabinas de prensa o la grada tanto de anfitrión como de visitante.

Hasta ahora, y durante casi la totalidad de la segunda vuelta del campeonato liguero del curso pasado, Curro Velázquez, el preparador físico, y Javier Melchor, entrenador de porteros, han sido sus prolongaciones en el césped, sus altavoces y los transmisores de las instrucciones que les llegaban vía pinganillo. Una coyuntura atípica y rocambolesca que ha dificultado mucho la labor del entrenador durante su periplo en la escuadra extremeña.

Una deuda con el Fuenlabrada por la cesión de Tahiru Awudu y varios impagos mantenían bloqueados los derechos federativos del Badajoz e impedían la inscripción del preparador barcelonés, que sustituyó en el cargo a Óscar Cano. La merma se sintió en el verde y también en las arcas, ya que los pacenses fueron acumulando multas con cada partido al que concurrían con la vacante de capitán de barco.

Hasta 16 jornadas acumuló sin poder dirigir en primera línea de batalla a su escuadrón, algo a lo que se adaptó con cierta resignación, pero que también le provocaba reacciones de contrariedad en sus comparecencias, especialmente tras partidos en los que el rendimiento no era el deseado. «Es mucha impotencia estar arriba y no poder solucionar cosas, quería hacerlo en la primera parte y hasta el descanso no podía. Hay cosas que corregir y no puedes ayudar». Eran sus palabras en la rueda de prensa que concedió tras el choque frente al Calahorra en casa. Ese día, el Badajoz arañó un punto, pero mostró una imagen poco convincente, siendo superado por el conjunto riojano en casi todas las fases del mismo. A diferencia del curso pasado, ahora contará con un ayudante, Mario Jiménez, que será su segundo.

En el duelo ante el Córdoba se pudo atisbar que Isaac Jové responde a un perfil de entrenador inquieto, activo, muy gesticulador, que interactúa con frecuencia con sus futbolistas, que corrige posiciones, protesta las decisiones arbitrales, se mueve sin rumbo fijo y al que parece embargar la ansiedad por saltar al césped. El área técnica se le queda pequeña, rebasando el espacio perimetrado y pisando incluso la línea de cal que delimita el terreno de juego en su parte lateral. Eso no se lo tolerarán en competición oficial y tiene pinta de que tendrá tiranteces con los cuartos árbitros. La fecha de este domingo ante la Cultural Leonesa (19.30 horas) debe estar marcada en rojo en el calendario del técnico blanquinegro, en el que puede ser su debut oficial y a efectos prácticos en Primera RFEF.

Vídeo. Ofrenda floral del Badajoz a la Virgen de la Soledad. Casimiro MOreno

Ofrenda floral

La plantilla y el cuerpo técnico del Badajoz se fueron de excursión en la mañana de este martes, visitando los principales monumentos y lugares emblemáticos de la ciudad, una actividad que culminaron con uno de los clásicos, la ofrenda floral a la Virgen de la Soledad en su ermita.