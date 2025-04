Isaac Jové: «Era una sensación fea saber que unos cobran y otros no»

Las aguas siguen revueltas a orillas del Guadiana, pero los diques de contención improvisados van sellando temporalmente las fugas generadas por las grietas institucionales permitiendo ... que los acontecimientos sigan su curso. Dentro de un clima enrarecido y convulso, el Badajoz ha atravesado por una semana de anticiclón sin sobresaltos, permitiendo que se redujera una marejada que amenaza con hacer zozobrar el barco blanquinegro.

El propio técnico Isaac Jové reconoció en su comparecencia de este viernes que se ha regularizado la situación de los tres integrantes de la plantilla y parte del cuerpo técnico que no habían percibido sus nóminas del mes de abril. «Era algo que estaba afectando mucho, es una inyección de moral importante, era necesario y además era lo justo. Lo actual está así, lo demás sigue igual», explicaba.

El preparador catalán, más calmado y conciliador que el pasado viernes, aunque reactivo con ciertos temas, se mostró satisfecho tras solventarse un contexto que perturbaba el ambiente del vestuario. «La situación contractual de un futbolista afecta a los otros y si se soluciona todos se relajan al ver que los demás están bien. Para mí es un alivio que mis compañeros tengan una cara más alegre y que respiren. Era una sensación fea mirarnos a las caras sabiendo que unos cobran y otros no, se tenía que solucionar por activa o por pasiva».

En una entrevista concedida por Luis Oliver a Canal Extremadura esta semana, la cabeza visible de Lanuspe habló de paripé para referirse a los entrenamientos de la plantilla pacense, poniendo en entredicho la preparación del partido ante el Valladolid Promesas. Jové se limitó a matizar esas declaraciones reconociendo que el trabajo previo al choque no fue el más adecuado, aunque escudándose en todo lo ocurrido en unos días monopolizados por una espiral de comunicados. «Anímicamente les pasó factura todo lo que estaba pasando, el problema fue el equilibrio mental. Era un partido que, siendo realistas, nos ha hecho daño perderlo porque no contábamos con ello a estas alturas. Eran tres puntos vitales y en condiciones normales no debíamos perderlos. Pero influyó la semana de inestabilidad, porque no se pudo trabajar igual. A pesar de ello, el equipo ha demostrado profesionalidad siempre y por eso estamos donde estamos».

Pero si la presencia de los gestores en el Nuevo Vivero en el día a día de la entidad es nula, ¿por qué Oliver contaba con información de cómo fue la dinámica en las sesiones previas al duelo frente a los pucelanos? A Jové le pareció una pregunta «absurda» y se mostró bastante incómodo al respecto. Su respuesta fue poco concluyente: «Hay gente en el club, preguntad arriba, aquí pasa algo y a los diez minutos sale en redes sociales, ¿quién lo hace?, no lo sabemos. No es tan difícil que salga información fuera con tanta gente y movimiento que hay». Insinuaciones de filtraciones en el seno de un club descabezado y sin personas de referencia que hagan acto de presencia. E inmediatamente dio un giro de timón para reconducir el discurso centrándose en un anhelo ligado a lo deportivo. «Me gustaría que cuando termine la temporada el recuerdo de todo esto sea que nos metimos en playoff, (porque el ascenso ya es más difícil). Los logros es lo más bonito que puede quedar de tu trabajo».

Jové es consciente del desgaste psicológico que azota a sus pupilos, pero insiste en varias consigas muy claras para evitar que bajen los brazos en las tres jornadas que restan, más aún teniendo en cuenta que dependen de sí mismos para meterse en la fase de ascenso y que cuentan con dos partidos en casa para rubricar el objetivo. «Que no quede la idea de que ha sido un año en balde, hay que reconducirlo, meterse en la cabeza la importancia de esto. Si has estado remando, que no sea una situación anímica la que te deje fuera de algo que has podido conseguir deportivamente, porque te vas a arrepentir de dejarlo escapar. Que no puedas decir que no hemos podido manejar las situaciones externas».

Aboga por mirar al presente más inmediato, centrarse en el fútbol, aunque sin perder de vista los problemas económicos, que se solventarán de un modo u otro. «Vamos a por ello y luego ya veremos, hay mil situaciones, yo lo he vivido con la AFE, ha habido momentos en los que he tenido que denunciar y luego me han pagado».

Bajas sensibles

El Badajoz afrontará el duelo ante el Celta B de este domingo, a las 12.00 horas, en el Nuevo Vivero, plagado de bajas por sanción. Zelu, castigado con dos partidos por su expulsión, ya en el banquillo, en el choque ante el Valladolid Promesas, se perderá los próximos dos encuentros, y tampoco estarán disponibles Jesús Clemente y Adri Cuevas, que cumplen ciclo de amonestaciones. Esas ausencias se unen a las de Dani Fernández, cuya evolución es favorable y podría reaparecer en breve, y de Otegui. La buena noticia es la posible vuelta de Isi Gómez tras dejar atrás sus molestias físicas. Dani Aquino y Adilson previsiblemente saldrán de inicio para cubrir las vacantes en el once.