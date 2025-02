Isaac Jové: «Merecía un poquito más de crédito»

J. P. BADAJOZ Miércoles, 5 de octubre 2022 | Actualizado 07/10/2022 09:41h. Comenta Compartir

Su llegada estuvo envuelta de mucho ruido y fue muy cuestionada por su poca experiencia en los banquillos y se va como la diana fácil, ... pero cuya destitución no oculta el trasfondo de una mala planificación de la plantilla. La afición le recibió con ciertas reticencias hace ocho meses y le despidió entre pitos en su último partido. «He tenido que soportar cosas muy duras y nunca me he venido abajo», apunta Isaac Jové, siempre en el punto de mira. Y es que su etapa al frente del Badajoz ha sido como una montaña rusa tanto en lo deportivo como en lo emocional. «El recibimiento no fue el esperado, pero continué con la cabeza fría y confiando en mi trabajo», recuerda de aquellos primeros días de recelos por su vinculación a Luis Oliver. Cogió un vestuario inmerso en un fuego cruzado con el grupo que acababa de desembarcar para comprar el Badajoz y un equipo que sobre el césped se alejaba de sus aspiraciones. «Creo que fui de los pocos valientes que se atrevió a venir aquí, seguro que no sería la primera opción. Tuve la gran valentía de enfrentarme a todo esto, con muchas ganas», sostiene el preparador catalán.

A pesar de esos duros momentos que le ha tocado sufrir, se marcha agradecido a todos, desde directiva a jugadores pasando por empleados y sobre todo a la afición. «Agradecer la oportunidad de dirigir al Badajoz, es muy importante para la carrera de un entrenador. También a la afición por el cambio de pensamiento desde que llegué», precisó. Sin rencores y con palabras de comprensión. «Entiendo que la gente viene quemada por muchas circunstancias», admite. Isaac Jové asumió el reto de todo lo que conllevaba entrar en un club a punto de saltar por los aires por los problemas institucionales y gestionar la compleja situación con su casi inmaculada hoja de servicios. «Sabía las consecuencias que podía tener y el peaje a pagar. Aun así me veía con capacidad para asumirlo», puntualiza. En ese repaso a su estancia por el Nuevo Vivero se muestra satisfecho por haber cambiado el rumbo del equipo y rebajar el clima de crispación que se respiraba. «Conseguí revertir la situación y creo que es de gran valor. En un trámite tan duro en el que se encontraba el club se devolvió a la afición una ilusión que se había perdido, llegando a conseguir estar cerquita del playoff». Sobre su experiencia como entrenador del Badajoz se queda con los grandes partidos que hicieron vibrar y soñar a la masa social. «Fueron momentos muy bonitos vividos aquí recordando días como el del Depor o el Unionistas y fui partícipe de ello». En cuanto a la nueva temporada reconoce que se ha confeccionado una plantilla corta y esas limitaciones han acabado por devorarle. «No se han valorado los contratiempos que han ido sucediéndose en estas tres jornadas. Creo que me merecía un poquito más de crédito y de tiempo de poder haber revertido la situación. Ahora con un equipo más de nuestra liga y pudiendo recuperar efectivos». Y pidió apoyo al nuevo técnico y a los jugadores. «Desde aquí pido que se les siga apoyando porque es un vestuario espectacular. Ellos están muy implicados y con muchas ganas». Isaac Jové también se refirió a la exigencia que existe en torno al Badajoz. «En verano estábamos siendo prudentes, pero no era un equipo para ascender, para hacer un buen año, permanecer e ir poco a poco. No se puede meter esa presión al equipo porque hay grandes presupuestos, es una liga muy competitiva y nosotros somos el segundo peor presupuesto de la categoría».

