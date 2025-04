Isaac Jové: «Soy un entrenador independiente y no vengo de la mano de nadie»

Javi Pérez Badajoz Miércoles, 9 de febrero 2022 | Actualizado 10/02/2022 08:00h. Comenta Compartir

Solo y sin ningún representante de los nuevos gestores que le acompañara, Isaac Jové compareció en sala de prensa para su presentación como técnico del Badajoz. Una escena impropia para la puesta de largo de un entrenador y que refleja la situación de desgobierno que se vive en el club. Un síntoma de que sigue sin haber nadie a los mandos y que los nuevos inversores tampoco tienen intención de dar la cara. El embrollo continúa sin desenredarse. Lanuspe SL todavía no tiene potestad para ejercer. Prueba de ello es que las cartas de despido estaban firmadas por Iván Parra como presidente del consejo de administración de la SAD.

Todo se cuece por detrás, entre bambalinas. Así de clandestino despidieron a Dupi, Óscar Cano y Elías Martí y del mismo modo recibieron al técnico Isaac Jové. Mientras, Francisco Jesús Soriano se mueve por las oficinas del Nuevo Vivero sin saber muy bien a quién sirve realmente ni en calidad de qué. Es el apoderado que actúa en representación de Lanuspe SL y el enlace directo con el club. Porque de momento Diego García no ha vuelto y no hay nadie más por Badajoz. Entre tanto, el nuevo preparador blanquinegro quiso desmarcarse de Luis Oliver y Joaquín Zulategui. «Soy un entrenador independiente y no vengo de la mano de nadie», apuntaba. Aseguró que no tiene relación con el grupo que quiere entrar en el Badajoz. «No contacto directamente con nadie de las personas que van a entrar o están detrás, eso lo hace mi agente. No tengo nada que ver absolutamente con ellos». Y explicó que llegó el pasado año al Veraguas panameño, que estaba dirigido por Luis Oliver, a través de un representante. «Me fui a Panamá porque salió la oportunidad, no conocía a nadie, fue a través de Daniel Golpe, que es quien me llevó a Portugal. Para mí era todo nuevo. A este grupo lo conozco por encima», sostenía. Sobre si aquella etapa tiene relación con su llegada a Badajoz también se mostró evasivo. «Diego García es el que creo que se pone en contacto con mi agente. Tampoco sé exactamente quien está detrás de todo esto y me han dicho que se van a solucionar las cosas. Asumo los riesgos porque es una oportunidad muy grande para mí y voy a hacer todo lo posible para intentar reconducirlo a pesar de la situación».

Jové reconocía que existían contactos desde hace semanas y por eso había seguido al equipo en las dos últimas jornadas. «Me comentaron que había esta posibilidad, me llamaron que las opciones estaban abiertas y cuando se dio ni me lo pensé».

Cuestionado por la situación económica del club y que mantiene a jugadores y empleados sin cobrar señaló que desde arriba le han comunicado una pronta resolución. «Lo que me transmiten es que va a tener una solución y es lo más que puedo decir. Me prometieron que se va a solucionar y que iba a estar trabajando tranquilamente».

«Trabajo», «rendimiento», «oportunidad» y «resultados» fueron las palabras más repetidas durante su intervención. Todo su discurso lo encauzaba hacia esos términos y el terreno que le hacía sentirse más cómodo. Por la mañana ya tuvo su primera toma de contacto con los jugadores y dirigió su primer entrenamiento. «Hay que darle un giro a esto dentro de la dificultad que hay. Hay una plantilla increíble, grandes futbolistas y pueden aumentar el rendimiento». De ahí que apuntara la importancia de centrarse en lo estrictamente deportivo para recuperar con el estado anímico. «La mejor forma de reivindicarse ante la gran afición que hay es consiguiendo resultados. Es lo que va a quedar, lo otro se debe solucionar y no está en nuestra mano». Y apeló a pensar en sus futuros contratos a través del éxito. «Quiero encontrar ese punto de llegar a ellos para recuperarlos anímicamente y piensen en su futuro profesional». Se reiteró varias veces en la máxima de que el fútbol se mueve por los resultados y espera que lleguen cuanto antes para calmar las aguas. En ese sentido, Jové se marca como primer objetivo la salvación. «Lo primero es buscar la permanencia y si nos enganchamos rápido al playoff, intentarlo». De momento, llega solo y sin una mano derecha. «Estoy gestionando para traer a la persona que trabajaba conmigo de segundo en Panamá», señaló. El técnico del Badajoz comentó que había hablado con Aquino, con quien coincidió en el Murcia, para conocer el estado de ánimo del vestuario y confía en integrarse en esa piña que se ha formado. «Me han transmitido que van a estar a muerte conmigo y yo igualmente voy a pelear por ellos. Nos tenemos que conocer y adaptarnos rápido». Y se muestra optimista en cambiar el rechazo generalizado que ha despertado su incorporación entre la afición. «Vengo a trabajar con mucha ilusión y ojalá pueda revertir esos pensamientos, pero van a ser los resultados, el fútbol se mueve así».

Jové también desconoce si llegarán algunos fichajes para reforzar la plantilla o si se producirá alguna salida. «No tengo ni idea, vengo a intentar conseguir los objetivos con los futbolistas que tengo, de la otra parcela ya se ocuparán los que están detrás».

