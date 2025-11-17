Las interpretaciones arbitrales aburren al Mérida

Aquellas ruidosas consecuencias del Nástic-Málaga del playoff de hace dos temporadas desembocaron en la idea de FVS para la fase de ascenso del pasado ... mes de junio. Pero la premura de tiempo, la falta de formación de los colegiados y las infraestructuras de los estadios acabaron posponiendo su implantación en la votación de los ocho clubes participantes. Lo que sucedió entonces en la eliminatoria entre el filial de la Real Sociedad y el Mérida, sobre todo en la vuelta con aquel penalti a Liberto, acabó acelerando su implantación para este curso. Sin embargo, tras doce jornadas de testeo, la mayoría de las opiniones de los protagonistas de la categoría son discordantes con la nueva herramienta.

El Mérida, por ejemplo, ya se ha dirigido por escrito esta temporada a los órganos correspondientes de la Federación para quejarse de aquel gol anulado ante la Ponferradina por fuera de juego posicional. Desde Las Rozas admitieron y reconocieron el error del andaluz Manrique Antequera. Pero en las dos últimas salidas, Guadalajara y Pontevedra, la expedición emeritense tampoco ha regresado muy satisfecha con las interpretaciones de las jugadas claves del partido. Hace dos semanas jugó toda la segunda parte con uno menos por la expulsión de Javi Lancho por un manotazo en campo contrario en la disputa de un balón y este último sábado, también previa consulta en el monitor, sufrió una roja directa y dos penaltis en el tramo final del partido.

«Yo estoy muy de acuerdo con la Federación y a favor del FVS, porque a los árbitros les ayuda», compartió, con el cabreo todavía encima, Fran Beltrán en la sala de prensa de Pasarón. «Pero creo que todos tenemos que tener la humildad para saber cuándo rectificar una acción. Arbitrar y acertar en directo es muy difícil, pero ahora tienen la posibilidad de ver las cosas. Ha visto la acción del segundo penalti que pita y creo que es la primera vez en dos temporadas que se pita un penalti de un balón que viene de un rebote del cuerpo del propio jugador a un centímetro de esa mano. La primera vez que lo veo. Y la acción de la expulsión es tremenda: dice que es un forcejeo pero que lo expulsa porque Vergés va en segada. Y esa segada no desequilibra al delantero. Y cuando le preguntamos si lo expulsa por doble amarilla, dice que eso da igual y le saca roja directa para mantener la decisión inicial».

Goles revisados aparte, Fran Beltrán ha entregado la tarjeta azul hasta en ocho ocasiones al cuarto árbitro y en ninguna de las peticiones le han dado la razón (aunque en una de ellas, el extremo del Arenas Babá vio la amarilla y acabó expulsado al ser la segunda cartulina). Por contra, los entrenadores rivales han entregado la tarjeta hasta en doce ocasiones y en cuatro de ellas los colegiados han cambiado la decisión inicial. Por goles, se han revisado 36 situaciones y sólo en tres rectificó el árbitro: dos a favor del Mérida (el gol de Areso en Almendralejo y la supresión del tanto de Víctor del Guadalajara) y una en contra (gol anulado de Areso ante el Arenas).

También se quejó del gol del empate del Mérida el técnico del Pontevedra, Rubén Domínguez, que entendió que Javi Domínguez estaba un pelín adelantado a su línea defensiva. «Lo vimos en la pantalla, y pareció desde la toma de la imagen que era fuera de juego, pero no lo podemos afirmar. Si no hubiera VAR, ni habría esta discusión. Protestamos abajo porque no nos queda otra que barrer para nuestra casa. Pero apoyar a los colegiados en este sentido». Todo lo contrario que Fran Beltrán, quemado ya durante las últimas semanas: «Mira, la primera parte ha terminado sin jugarse nada porque primero pidió el Pontevedra una revisión y luego la pedimos nosotros, y sin embargo descontó cuatro minutos. Y en la segunda mitad descontó veinte. Me duele que la actuación del árbitro empañe una actuación de mis jugadores impresionante, con alma, espíritu, con intensidad, con todo», continuó con su lista Fran Beltrán.

Enfado al margen, el cuerpo técnico tendrá que estar pendiente esta semana de Luis Pareja, que se lesionó en la jugada del rechace del penalti y fue sustituido tras el lanzamiento de la segunda pena máxima. Para el choque ante el Real Avilés del próximo sábado (16.15 horas), Fran Beltrán pierde seguro al expulsado Vergés pero recupera al sancionado Javi Lancho.