HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De Santiesteban Adame consultando el VAR en el Mérida-Arenas. J. M. ROMERO
Primera RFEF

Las interpretaciones arbitrales aburren al Mérida

Tras el tanto anulado ante la Ponferradina, el club ya se dirigió al órgano correspondiente de la RFEF, que reconoció el error en la toma de decisión | Fran Beltrán ha solicitado hasta en ocho ocasiones el VAR y en ninguna de ellas el colegiado ha rectificado su decisión inicial

R.P.

Mérida

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:51

Comenta

Aquellas ruidosas consecuencias del Nástic-Málaga del playoff de hace dos temporadas desembocaron en la idea de FVS para la fase de ascenso del pasado ... mes de junio. Pero la premura de tiempo, la falta de formación de los colegiados y las infraestructuras de los estadios acabaron posponiendo su implantación en la votación de los ocho clubes participantes. Lo que sucedió entonces en la eliminatoria entre el filial de la Real Sociedad y el Mérida, sobre todo en la vuelta con aquel penalti a Liberto, acabó acelerando su implantación para este curso. Sin embargo, tras doce jornadas de testeo, la mayoría de las opiniones de los protagonistas de la categoría son discordantes con la nueva herramienta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  3. 3 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  4. 4

    La masonería vuelve a Badajoz
  5. 5

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  6. 6 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
  7. 7

    Políticos extremeños que decidieron irse
  8. 8 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  9. 9

    Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras
  10. 10

    21-D: El coste económico de unas elecciones en solitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las interpretaciones arbitrales aburren al Mérida

Las interpretaciones arbitrales aburren al Mérida