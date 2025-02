Del infierno extremeño al cielo manchego

Marco A. rodríguez Badajoz Viernes, 17 de junio 2022, 21:22 Comenta Compartir

Si justo antes de que arrancara la pasada temporada alguien le hubiera dicho a Kike Márquez que iba a experimentar en el mismo curso la desaparición de su equipo y un ascenso a Segunda con un nuevo club, seguro que el gaditano contestaría a su interlocutor si está cuerdo. Pero así es el fútbol, un deporte de extremos donde puedes pasar del infierno más asfixiante al cielo eterno. Y en cuestión de meses. El medio punta comenzó en verano su cuarta temporada con el defenestrado Extremadura, que ya arrastraba impagos antes del primer silbido inicial y que, tras una lenta y dolorosa agonía, acabó desapareciendo como tantos otros clubes de nuestra comunidad, que parece tener imán para los gestores más peligrosos. Una vez obtenida la libertad, en el mercado de invierno recaló en el Albacete Balompié, donde ha vuelto a sacar el capote para torear durante la celebración de un sorprendente ascenso a la división de plata. «Es lo que tiene el fútbol, que pasas de un extremo a otro en un espacio de tiempo supercorto. Yo era muy feliz en el Extremadura, pero el último tramo de año y medio se convirtió en una pesadilla, tuve que salir de allí. En Albacete me abrieron las puertas y acabé muy feliz, con un ascenso ante un equipo mítico y de gran repercusión como el Deportivo, cuando era un año que iba muy negativo», razona el cambio de tendencia.

El cielo de Albacete

El de Sanlúcar de Barrameda apenas da crédito a las peripecias que el destino le ha reservado esta campaña. Ya de merecidas vacaciones, atiende a HOY nada más pisar una ventosa playa de Cagliari, en Italia, donde descansa unos días. Tiene claro que hay que celebrar el presente porque la gesta manchega en Riazor se ha viralizado en el fútbol español. Un testarazo de Jordi en el minuto 115 de la prórroga que eliminó de la ecuación al favorito Deportivo y permitió la entrada en el fútbol profesional del aspirante. «Todo iba en contra de nosotros, el factor campo, el público, el rival, el tener que remontar un partido que estaba de cara para ellos... pero al final hicimos algo muy grande que con el tiempo se recordará. Fue una locura, unos nervios increíbles en el banquillo y la afición en los últimos minutos, momentos únicos. Han sido tres días de celebraciones y lo he celebrado como si fuera un niño pequeño porque el del Extremadura no pude hacerlo bien por la lesión que sufrí», recuerda de la final. Un formato que será devuelto al criterio inicial de partidos de ida y vuelta tras el anuncio de este jueves de la RFEF y que Márquez ve con buenos ojos al considerar que «se estaba perdiendo la esencia del fútbol», con 200 personas en el campo, por ejemplo, ante el Majadahonda.

El Extremadura «Haría falta un libro para contar todo lo que pasamos; lo peor fue la forma en que cayó el club y que se le hizo muchísimo daño a la afición» Kike Márquez Excapitán del Extremadura

El exazulgrana fue pieza clave del éxito manchego. En pocos días convenció a su nuevo técnico, Rubén de la Barrera, que esta semana anunciaba su salida de mutuo acuerdo. Pese a venir de donde venía –huelgas y desesperación incluidas–, se adaptó en tiempo récord dando muestras de su enorme calidad y anotando un total de 8 goles desde su tanto inaugural de la jornada 16. En el choque decisivo ante el Deportivo permaneció en el césped hasta el minuto 87 que fue sustituido. «La verdad es que fue todo de cara desde el minuto uno. El recibimiento de la ciudad, el club, el vestuario muy sano... Por suerte he podido ayudar haciendo goles y con mi fútbol devolviendo la confianza que depositaron en mí».

Ampliar KIke Márquez volvió a sacar el capeto en el Albacete. Albacete Balompié

El infierno de Almendralejo

Kike Márquez afirma que fue muy feliz en su primera etapa en Almendralejo y en nuestra comunidad. En la Tierra de Barros conoció a su pareja, a grandes amigos, logró la capitanía y la condición de peso pesado en el club azulgrana. Los cimientos para una estancia más larga, salvo imprevisto. Pero los imprevistos, aunque tal vez no lo fueran tanto, ocurren. «Fueron cuatro años y medio y lo que me ha dado ese club, esa afición, la ciudad y la región no me lo ha dado nadie. Siempre le estaré agradecido y será mi segunda casa», rememora respecto a su etapa positiva. «Fue mucho tiempo de impagos, de espera, de noticias que luego no eran ciertas. Haría falta un libro para contar todo lo que pasamos pero al final lo peor fue la forma en que cayó el club y que se le hizo muchísimo daño a la afición», contesta sobre qué fue lo peor del periplo amargo como azulgrana.

Cuestionado sobre un posible regreso en un futuro y por el nuevo proyecto en ciernes del CD Extremadura, contesta que hoy en día no piensa en eso pero desea que «vuelva a haber fútbol en el pueblo, porque es un pueblo futbolero que echa en falta el fútbol. Almendralejo sin fútbol no es lo mismo. Lo demás, con el tiempo se verá». Asegura estar informado por los medios del proyecto de Daniel Tafur y le parece «genial» el empeño del empresario para que el deporte rey no quede en el olvido allí por mucho tiempo.

Ascenso con el Albacete «¡Quién me iba a decir que volvería a jugar en Segunda! Estaba viviendo una pesadilla y ahora tengo esta oportunidad» kike márquez Futbolista del Albacete

Aunque más tangencialmente, también observa la realidad de un club con el que «simpatizo» mucho como el CD Badajoz, al que desea que todo le vaya bien bajo la batuta de Luis Oliver, a quien conoce como expropietario del extinto Extremadura. «Sigo manteniendo contacto con él y la verdad es que en lo personal tengo buena relación, no es mala. Luego, ya en los temas de trabajo, él lo hará a su manera y no soy nadie para opinar de lo que hace».

Volviendo al Albacete, el atacante gaditano tiene un año más de contrato que cumplirá porque afirma sentirse muy a gusto en el cuadro manchego, donde espera compartir terreno de juego con Sergi Maestre, ex del Badajoz que se rompió el cruzado antes de que Kike aterrizara en el Carlos Belmonte y que podría ponerse en la piel de los gallegos tras el 'Amorebietazo'. «Estoy muy bien aquí, es un club superprofesional y no tengo quejas. ¡Quién me iba a decir que volvería a jugar en Segunda! Estaba viviendo una pesadilla y ahora tengo esta oportunidad». La aprovechará.

