La ineficacia acucia a un Badajoz obligado a superar sus bloqueos

Tenorio: «Edu Sánchez tiene la cabeza muy bien amueblada y eso le hace ser especial»

La convocatoria de Edu Sánchez con la selección española sub-18 ha sido sin duda la noticia de la semana. David Tenorio aprovechó sus contactos para hacerse con la primicia y transmitírsela al canterano por teléfono. «Todo lo que sea bueno para él lo es también para el club», explicó sobre si podría distraerle una noticia de este calibre. «Lo vemos desde un punto de vista positivo, un extra, y no va a estar conformista ni distraído, es un chico coherente con una personalidad grande. No creo que le afecte». Gran parte de esa tranquilidad en el cuerpo técnico viene motivada por la madurez tan inusual que demuestra pese a su bisoñez. «Hablas con él y ves cosas de un niño de 17 años y otras que no lo son, es sorprendente. Comparado con cualquier joven de su edad en su equipo de División de Honor está por encima y por eso el premio. A la selección no va cualquiera, además de sus condiciones, tiene la cabeza muy bien amueblada y eso le hace ser especial; es un buen patrimonio y buen activo de la casa».