«Jamás imaginé vivir todo lo que he vivido»

A los pocos meses de comenzar la temporada de Dani Mori, Felipe García Tarriño cogió a Paco Puertas y le soltó aquello de «ya va siendo hora. En abril, que ya cumplo». Y el entonces presidente del Mérida le pidió que aguantase, «uno o dos años más, Tarri, por favor». El que le ayudaba en su labor diaria no estaba convenciendo y a Tarriño le tocó prolongar su día a día hasta el ascenso en La Nucía. «Pero hasta aquí. Ya está». Este verano el club contrató a Daniel García y, desde el primer entrenamiento, Tarriño ya sabía que por fin podía firmar su jubilación. «Se ha amoldado muy bien desde el principio, la verdad. Lo hacía todo él y yo estaba al lado solo aconsejando y dándole pautas». El legado ha sido traspasado.

Tarri dejará en breve de pertenecer al Mérida, después de más de cuarenta años al servicio del club. Pero solo de manera oficial. Porque extraoficialmente seguirá apareciendo por el estadio, ayudando, aconsejando, «echando una mano». Los viajes ya se los ha quitado. «Estuve en Linares y La Línea, pero mi familia me ha dicho que ya está bien». Y en el Romano, una vez empiece el partido, escogerá el palco (si va solo) o la grada (si van su mujer y sus hijas) para seguir el encuentro. Lo del banquillo ya ha pasado a mejor vida. «He disfrutado muy poco de ellas todos estos años. Han sido muchos fines de semana. Tal vez por eso me lo estoy tomando tan bien».

Porque tanto él como su entorno reconocen que el cambio de vida no le está resultando traumático. «Me estoy sorprendiendo a mí mismo: me lo estoy tomando muy bien. A lo mejor, como me ha llevado un año más jubilarme, me he ido haciendo a la idea mejor». Al homenaje que le sirvió el club el pasado sábado no se acostumbró tanto: «De la emoción que tenía, no me salió ni una sonrisa ni devolver todo el cariño y el aplauso que la gente me dio». «Una de las personas más fieles y leales al equipo de la ciudad. Aún te queda mucho por dar a nuestro club, pero te mereces esta fuerte ovación del Romano, de tu casa. Una de las franjas del escudo es tuya», le gritaron por megafonía y le inscribieron en el detalle que le regalaron.

Ampliar Tarriño realiza el saque de honor antes del partido del Mérida frente al Unionistas del pasado sábado. J. M. ROMERO

Entró como entrenador de los alevines en 1981 y, año a año, fue escalando escalafones hasta llegar a ayudante del juvenil. Y en el 91, con el ascenso a Segunda A, Daniel ‘el sordo’ le recomendó a Pepe Fouto que lo nombrara utillero. Y desde entonces hasta ayer. «La clave de mi trabajo es ser muy responsable y no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Si he durado tanto tiempo, imagino que será porque lo he hecho bien. Pero jamás pensé, cuando entré como utillero, que viviría todo lo que he vivido hasta ahora. Sobre todo… lo de Ipurúa».

El Consejo Asesor ya funciona El pasado martes por la tarde se reunió por primera vez en su historia el Consejo Asesor que, desde que compró, quería implantar en el club Mark Heffernan, que presidió la sesión junto a los otros seis miembros que lo conforman. Solo faltó uno: Miguel de Miguel Bermejo, dueño de Filmaex, una de las grandes empresas colaboradores del Mérida. Sí estuvieron, por ejemplo, Roberto Lorenzo Serrano, de Jurisper, y los otros cuatro componentes que el club irá desvelando paulatinamente en los próximos días. «Es importante tener gente como vosotros dentro del club, porque los dueños y presidentes pasaremos, pero quedará la base, que sois vosotros», les expuso Heffernan para explicar el significado de la mesa.

