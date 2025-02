La ilusión blanquinegra brota en El Prado

Que la afición necesita poco para ilusionarse lo demuestran los cuatro autobuses que pondrán rumbo a Talavera de la Reina este domingo. Lleva lo suyo sufriendo, pero se mantiene siempre fiel a su equipo. A las duras y maduras. Una victoria en nueve partidos ha ... sido suficiente para que el Badajoz enganche otra vez a sus seguidores.

El Nuevo Vivero acabó entregado a sus jugadores el pasado domingo y vuelve a creer. El equipo devolvió la fe a su masa social y salió del estadio convencida de que la salvación es posible. Quedan cuatro partidos en casa que resultan vitales para la permanencia y además la ajustada lucha entre los equipos de abajo requiere sacar alguna victoria de los cinco pendientes a domicilio. La visita a Talavera se presenta como la más propicia sobre el papel para seguir sumando. De ahí la importancia que desde todos los estamentos que conforman la familia blanquinegra se concede a este encuentro. Para preparar el choque, la plantilla del Badajoz se desplazaba este jueves a la Talavera extremeña con la vista puesta en la otra manchega. De una Talavera a otra con el objetivo de traerse de vuelta los tres puntos que pongan aún más distancia con el descenso en una jornada ideal para marcar diferencias, ya que sus rivales directos tienen enfrentamientos con los equipos de la parte alta que se juegan su entrada en playoff de ascenso. Linense, San Fernando, Unionistas, Algeciras y Pontevedra se miden a Celta B, Racing de Ferrol, Deportivo, Alcorcón y Córdoba, mientras que Ceuta y Fuenlabrada reciben a Mérida y Rayo Majadahonda, que apuran sus opciones para meterse en Copa del Rey.

Habrá desembarco blanquinegro en El Prado. Se espera medio millar de seguidores pacenses para arropar a su equipo en la trascendental cita de Talavera. Los aficionados del Badajoz han agotado el envío de 300 entradas facilitadas por el Talavera y las plazas de los cuatro autocares cuyo coste han sufragado la Federación de Peñas, los propios jugadores, el club y Almacenes Carballo. Se quiere en parte corresponder de alguna manera a la afición en agradecimiento por su apoyo incondicional. Además de aquellos que se desplacen en sus vehículos particulares, en Talavera esperan otro buen número de seguidores de la Peña Capital Blanquinegra.

Promoción de entradas para el Castilla

Es el momento de la afición. Los jugadores son conscientes que su apoyo es crucial para sacar el objetivo de la permanencia y los partidos de casa son vitales. El club lo sabe. De ahí que en el próximo compromiso en el Nuevo Vivero frente al Castilla repita la iniciativa que tan buen resultado dio en la última cita ante el Unionistas de la promoción de entradas entre sus abonados de 2 por 5 euros para los adultos y de 1 euro para el público infantil. Esta oferta no está disponible on line. Además, para no abonados existe la opción de adquirir entradas rebajadas a 5 euros y de 1 euro los menores de 14 años en la venta anticipada en las oficinas del estadio hasta el miércoles 5 de abril.