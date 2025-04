La huelga, cada vez más inevitable

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 4 de noviembre 2021, 07:46 Comenta Compartir

La plantilla del Extremadura está a menos de 24 horas de ir a la huelga que anunció hace una semana. La situación del club no ha cambiado tras la junta de acreedores y los jugadores no quieren dar un paso atrás si no ven ningún movimiento por parte de la directiva azulgrana. Así, entrenarán hoy y a esperar. El tiempo se agota, el viernes se acerca, pero en los despachos del Francisco de la Hera son optimistas.

Pese a que la situación es extrema, una de las peores desde que el Extremadura entró en concurso de acreedores voluntario, los dirigentes de la entidad de la capital de Tierra de Barros están confiados en que todo se va a arreglar antes de que comience la huelga, o sea hoy, y de que los jugadores la van a desconvocar. En el club confían en la llegada de inyección económica, ya sea a través del propio presidente, Manuel Franganillo, o de un grupo inversor, y de que van a poder solventar parte de la deuda.

En cambio, los jugadores afrontan este jueves su último entrenamiento antes de cumplir con la amenaza de plante si no cobran y tienen claro que si el dinero no llega antes de mañana no jugarán ante el DUX Internacional en el Francisco de la Hera ni entrenarán viernes y sábado. Gran parte de la plantilla no quiere dar su brazo a torcer si no llega el dinero para pagar la deuda que el club tiene contraída con jugadores, cuerpo técnico y trabajadores.

En el club son conscientes de que el dinero del grupo inversor, a través de Khalifa Capital, no va a llegar a Almendralejo a tiempo, si es que llega. Por eso el presidente, Manuel Franganillo, ha abierto otras vías para buscar financiación y que la liquidez llegue a la entidad azulgrana. Las arcas del Extremadura están prácticamente vacías y la única opción de que el club pague a los futbolistas es que llegue dinero de fuera.

Manuel, el más positivo

Dentro del vestuario hay división de opiniones. Están los que tienen claro que el club va a cumplir con su obligación de pagar antes de que comience la huelga y los que ya no esperan un movimiento por parte del club y ven la huelga como algo inevitable. Sin duda el que más confía en que llegará la solución antes de que comience la huelga es el entrenador azulgrana, Manuel Mosquera. El técnico ya dejó claro tras el partido ante el Badajoz que la situación va a cambiar para bien y que el club saldará la deuda que mantiene con jugadores, cuerpo técnico y trabajadores.

Desde hace varias semanas el técnico es el que más veces ha declarado que la situación se iba a arreglar, que los inversores iban a llegar y que los jugadores iban a cobrar. De momento sigue pensando lo mismo, pero el tiempo pasa y, si nada cambia tras el entrenamiento de este jueves, mañana viernes los jugadores irán a la huelga.

