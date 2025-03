Todos los hombres de David Tenorio

J. P. Badajoz Martes, 25 de abril 2023 | Actualizado 26/04/2023 09:10h. Comenta Compartir

David Tenorio llegó al Nuevo Vivero como revulsivo en el banquillo y en apenas cinco jornadas ha promovido una auténtica revolución en el equipo. ... Como sus dos predecesores no ha repetido ninguna alineación con el Badajoz. Cada once es una sorpresa, toda una incógnita difícil de aventurar. Y ya ha utilizado a los 20 jugadores que componen la primera plantilla. Tras el debut del portero Miguel Narvaéz en Ceuta –el único de los blanquinegros que no había jugado en toda la temporada–, solo faltaba por tener minutos con el nuevo técnico Josete Malagón, fijo con Salmerón hasta su lesión. El domingo frente al Fuenlabrada, el central ilicitano disfrutó de 17 minutos tras saltar al césped en sustitución de Mariano Gómez. Ya recuperado, en los cinco partidos con Tenorio al frente ha esperado paciente su oportunidad en el banquillo.

En su presentación en el Nuevo Vivero, a un día de estrenarse como entrenador del Badajoz, David Tenorio descartó abordar un giro drástico dentro del equipo. «De aquí al domingo pensar que voy a cambiar el Badajoz sería una locura, no soy superman». Pero en cinco partidos ha dejado claro que nadie tiene el puesto asegurado y en su plantel todos pueden ser protagonistas. «Yo tengo la percepción que los 20 futbolistas se sentían titulares y eso es muy bonito. Esa sensación es maravillosa», comentaba nada más conseguir la victoria ante Fuenlabrada y cuestionado por algunas modificaciones en el once. El preparador granadino mantiene así a todos sus efectivos activados y en alerta. «Nada es definitivo. El casting está abierto cada semana. No penalizo el error. La actitud es maravillosa», explicó. Esa constante selección semanal le ha llevado a variar el equipo inicial en las cinco jornadas. Rotaciones en las que de momento no han entrado Alfaro, Gorka Santamaría, Mariano Gómez ni Carlos Calderón. Los cuatro han sido titulares en los cinco encuentros con Tenorio en el banquillo, si bien Alfaro es el único insustituible que lo ha jugado todo. También han participado en todos los partidos Mancuso, Adilson, David Soto y hasta Francis Ferrón, pero saliendo en algunos como suplentes y en el caso del delantero de Algeciras en los cinco desde el banquillo. «Ya han intervenido todos los jugadores en cinco partidos. No es nada sencillo. Han tenido momentos todos», apuntó Tenorio. Ampliar El preparador blanquinegro ha agitado su coctelera y sus continuos retoques han llegado hasta la portería, circunstancia que pocos podían imaginar después de 31 jornadas con Kike Royo como fijo indiscutible y siendo uno de los emblemas del Badajoz. «Narváez lo merecía, es de la casa, joven. Kike es una leyenda, histórico y ha hecho una semana de entrenamientos meritoria», expresaba Tenorio. Noticia Relacionada El Badajoz completa el primer autobús gratuito para Linares y fleta un segundo Para Linares de nuevo se plantea la duda de si mantendrá a los mismos que golearon al Fuenlabrada siete días antes o volverá a hacer un nuevo giro de guion para modificar alguna pieza. «Nos costará hacer un once», reconocía en la línea de su discurso. «Están todos para poder jugar», añadía. Lo que está claro es que el vestuario está enchufado y tras las buenas sensaciones del último partido cree más que nunca en la permanencia. «Si algo ha demostrado este entrenador desde el principio es que puede pasar de todo y es capaz de todo», adevertía enigmático David Tenorio en la previa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión