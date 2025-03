«Hola, soy Miguel Carvalho y ya estoy aquí»

R. P. Mérida Lunes, 24 de marzo 2025, 12:48 Comenta Compartir

Miguel Carvalho Vianna (Curvelo, Brasil, 2005) llegó en la última bocanada del pasado mercado de invierno junto a Herculano Nabian. Un mes y medio después, el hispano brasileño reclama ya la indiscutibilidad en el 'once' tras sus dos últimas actuaciones. «Está entrenando espectacular», desliza de él Sergi Guilló. «Nos fascina los gestos técnicos que tiene. Por eso ha firmado por un equipo de élite y por eso sólo estará con nosotros cuatro meses». El centrocampista ha sido elegido por la afición emeritense como el mejor del equipo en los dos últimos partidos, ante Villarreal B y Yeclano.

Desde que llegó al Romano ha jugado todos los partidos. Su primera titularidad fue ante el Intercity, y por cómo transcurrió el encuentro no pudo aguantar en el campo más de 35 minutos. Marcó su único gol hace tres semanas en Algeciras para rescatar un punto. Y su primer partido completo fue el del pasado viernes ante el Yeclano, en una posición para la que, en un principio, no venía: la de mediocentro organizador. «Cuando he dicho la alineación en el vestuario, me he parado en él», confesó el pasado viernes el técnico del Mérida.

Normal. Sin Juanjo Sánchez, Pablo Ganet y Raúl Beneit, el cuerpo técnico dudó a la hora de acompañar a Miki Muñoz en el inicio de la jugada: o metía a Prevedini, o alineaba a Busi… o se decantaba por Carvalho. Pero, claro, Carvalho es más mediapunta, más filtrador de último pase, más trescuartista. «Y el partido lo podíamos perder en ese doble pivote, porque Miki y Miguel (Carvalho) tienen mucho fútbol y mucho pie, pero poco duelo y poca pierna. Pero me gustó tanto su partido en Villarreal y como a Liberto y a Doncel es difícil quitarles, que quería meterlo donde fuera. Y ha hecho un partidazo. Ha asumido el balón cuando quemaba, cuando el Yeclano apretaba más. De hecho, me ha dicho varias veces durante la segunda parte que estaba bien porque sabía que había que hacer un cambio defensivo y él era una opción para ser sustituido. Me alegro mucho por él porque va a estar unos pocos meses, pero tiene un compromiso espectacular».

Tras proclamarse este último verano campeón de Europa con la selección española sub-19, el Espanyol le dio a entender que su techo en Cornellá eran trece partidos con el filial de Segunda Federación en la primera vuelta de curso. Así que, tras firmar por el Al Qadsiah saudí en enero, decidió jugar cedido este tramo de temporada en el Mérida. «Necesitaba coger otras oportunidades para llegar al fútbol profesional y mi familia y yo creemos que este paso es muy importante. Desde el primer momento me interesó venir a Mérida. No hay mejor sitio que este para dar el siguiente salto en mi carrera. Puedo encajar muy bien con el estilo agresivo que tiene el equipo sobre todo en el último tercio, bien en la mediapunta, en banda o de 'ocho'. Sea de titular o de suplente, lo que quiero es aportar al equipo», se presentó hace ya un mes. Y ha cogido ese 'ocho' y ahora mismo está insustituible.

A dos puntos del playoff

Miguel Carvalho fue una de las grandes noticias de la última victoria del Mérida, junto a la puerta a cero, a cómo compitió el equipo en la segunda parte y a la jugada del gol de Carlos Doncel. «Yo hace tiempo ya que no miro la permanencia», suelta tan tranquilo el autor del tanto. «Yo no he mirado abajo en ningún momento. Hay que tener regularidad para seguir en esos puestos cerquita de playoff y soñar». «Sí, ya estamos cerquita de ese primer objetivo que nos marcamos al empezar la temporada: que el club permanezca un año más en la categoría. Y a partir de ahí, seguir soñando. El equipo compite y tenemos un mes por delante para dar la cara con tres partidos fuera de casa. Hay que mejorar los números que estamos haciendo», se autoexige el técnico, Sergi Guillo, que tiene que visitar en abril Alcoy, Alicante y Fuenlabrada.

Pero lo próximo del Mérida, antes de viajar el domingo a Alcoy (17.30 horas), es evaluar las molestias de Raúl Beneit, Javi Eslava y Miki Muñoz. El primero, baja la última jornada, sabrá los resultados de las pruebas este lunes y es optimista para jugar el próximo partido. Eslava salió por un fuerte golpe en el tobillo que los servicios médicos del club esperan que se quede en eso, un fuerte golpe. Y Miki sintió un tirón, «no muy fuerte», en el abductor y pidió el cambio para que no fuera a más. También se someterá a pruebas esta semana para confiar en que se quede en nada. En el lado opuesto, volverán de su selección Ismael Athuman y Pablo Ganet.