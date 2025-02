La hoja de ruta del mercado invernal emeritense

R. P. MÉRIDA. Miércoles, 28 de diciembre 2022, 08:14 Comenta Compartir

David Rocha tiene muy clara la hoja de ruta del Mérida en este mercado de invierno: fichar un lateral derecho sub 23, no dar la baja a ningún futbolista de la actual plantilla de motu propio y estar muy pendientes de lo que pueda pasar con Lluís Llácer. Y a partir de ahí, trabajo muy adelantado para elevar el nivel de la plantilla por si algún futbolista pidiera salir y mejorar y ampliar el contrato de Carlos Cinta. Y lo más importante: es casi imposible que ningún club se lleve en este mercado invernal a ninguno de los tantos jugadores de la plantilla que se han revalorizado en esta primera vuelta.

Pero lo primero es lo del lateral derecho sub 23. «Queremos cubrir las 22 fichas», explica el director deportivo emeritense, David Rocha. «Por si en la segunda vuelta nos sucediese como en la primera con la lesión de gravedad de Kamal. Para que tengamos más margen de maniobra. E intentaremos un lateral derecho para darle descanso y competencia a Felipe Alfonso». Y por el otro carril, muy pendientes de la recuperación de Llácer, porque ahí entraría de lleno la opción de Diego Parras.

«No acaba de encontrarse bien», informa Rocha sobre Llácer. «Todos tenemos puestas unas esperanzas enormes en él porque tiene un potencial brutal. A ver cómo viene de vacaciones. Vamos a apurar todo lo posible para que nos ayude en la segunda vuelta: o esperamos hasta finales de enero o esperamos a que el médico nos diagnostique algo más concreto. La primera opción es que siga, pero si continúa lesionado habrá que replantearse lo mismo que con Felipe Alfonso en el lateral derecho: Álvaro Ramón necesita competencia y sustituto por si se lesiona o es sancionado».

Diego Parras, el lateral derecho firmado por Ander Garitano hace dos veranos, ya se encuentra entrenando con la plantilla desde hace meses al cien por cien, una vez superado su problema de pubis. Y si hay una baja senior en esas posiciones, su incorporación sería la prioridad. «Pero hasta que no haya una baja, no podremos tomar una decisión respecto a él». Mientras tanto, tiene libertad para buscarse equipo y mantener al club informado de cualquier movimiento que pueda realizar.

El que presumiblemente recibirá el alta médica esta misma semana será el mediocentro Kamal, lesionado a mitad de octubre en el partido intersemanal de Talavera. Una vez tenga el visto bueno del médico, después de una recuperación que «ha ido mejor de lo que esperábamos», tardará en entrar en el equipo lo que él tarde en recuperar el ritmo competitivo del resto de sus compañeros.

¿Y Artiles?

La dirección deportiva espera también estos días si algún futbolista del actual plantel de Juanma Barrero quiere buscar otro destino por falta de minutos y oportunidades en el Romano. Por su calidad y la falta de protagonismo, todos pensamos en Artiles, el mejor del curso del ascenso y a la sombra de Acosta y Meléndez estos últimos cuatro meses. «No queremos que nadie se vaya, pero no sé si alguno me pedirá la baja. Dependerá de sus situaciones particulares y las ofertas que les lleguen. ¿Artiles? Es muy importante dentro y fuera del campo y sabemos que no está teniendo los minutos que todos esperábamos. Yo a 'Arti' solo le puedo poner facilidades. Pero no quiero que se vaya».

La idea de David Rocha, en el caso de que algún futbolista pida salir, es encontrarle un sustituto de la misma demarcación para doblar posiciones de cara a la segunda vuelta. «Tenemos un montón de futbolistas vistos y preparados por si pasan cosas. Pero es un mercado complicado, porque depende de que un jugador se quiera ir, de que otro jugador quiera venir y de que los clubes les dejen salir. Pero sí que nos gustaría elevar el nivel de la plantilla, porque por suerte estamos en una situación buena y, si subimos el nivel y aumentamos la competitividad, podemos hacer una segunda vuelta ilusionante».