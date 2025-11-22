Hermosa e inmensa victoria del Mérida

R. P. Mérida Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:42 | Actualizado 22:11h. Comenta Compartir

El Mérida ha escalado trece puestos en apenas seis partidos. Y lo ha hecho, no solo porque le ha dado continuidad a las cosas que hacía bien, sino porque se ha puesto a competir como una auténtica bestia. Este sábado se pasó por el Romano el mejor rival que lo ha visitado en lo que llevamos de temporada, y los de Fran Beltrán le igualaron en fútbol y le superaron en los detalles. No se despacharon numerosas ocasiones porque los dos conjuntos exhibieron el gran momento defensivo por el que pasan, pero en campo contrario ambos se desplegaron como dos legítimos candidatos al playoff. Por eso la victoria de los emeritenses, aparte de importantísima porque lo instala en el imaginario colectivo de los de arriba, es tan inmensa como hermosísima.

Un duelo más, el mejor del Mérida fue el bloque: compacto sin balón, atrevido con él y en la presión, concentrado cuando peor lo estaba pasando, disfrutando cuando le salían los automatismos… El primer gol fue una obra de arte, el mejor hasta el momento de la temporada romana, un compendio de lo que aspira a ser este equipo. Pareja le ganó el duelo a Raúl Rubio al lado del córner de Csenterics, trianguló con Jacobo y Martín Solar, el cuero le llegó a Álvaro García, que descargó ya en la medular para Benny Dibrani, y tras treinta metros de conducción el alemán filtró en profundidad para el 'pichichi' del Mérida, que convirtió el mano a mano entre las piernas de Álvaro Fernández.

Y el segundo tanto, ya a falta de un cuarto de hora para el final, fue marca del otro punto fuerte del equipo en este tramo de temporada: el balón parado. Gaizka le ganó la posición a su marcador entrando desde atrás y conectó de cabeza otro córner medido de Chiqui al corazón del área pequeña. Como hace quince días ante el Real Madrid Castilla, la primera parte la jugó de una forma y la segunda de otra, pero siempre con balón y siempre alejando al rival de las inmediaciones de Csenterics.

De hecho, la única ocasión clara del Real Avilés en la segunda parte fue el gol que recortó distancias en el tiempo de añadido. No se entendieron Pareja y Csenterics en el primer palo y el balón llovido del cielo lo empujó como pudo Javi Cueto entre Artola y Lancho en línea de gol. Disfrutó el cuadro asturiano de más ocasiones en el descuento que durante toda la segunda mitad, porque en la última del partido se le encogió el corazón al Romano con un disparo cruzado desde dentro del área de Isi Ros que despejó cuando cogía puerta Javi Domínguez.

Mérida: Csenterics; Jacobo Martí, Javi Lancho, Luis Pareja, Manu Rivas (Javi Domínguez, 68'); Raúl Beneit (Rui Gomes, 84'), Martín Solar, Dibrani (Gaizka Martínez, 68'); Doncel (Areso, 68'), Chiqui (Artola, 81') y Álvaro García. 2 - 1 Real Avilés: Álvaro Fernández; Guzmán Ortega, Babín, Borja Granero, Osky; Kevin Bautista, Adri Gómez (Gete, 59'), Raúl Hernández (Isi Ros, 59'), Cayarga (Javi Cueto, 70'); Álvaro Santamaría (Quicala, 59') y Raúl Rubio (Natalio, 82'). Goles: 1-0, min. 9: Álvaro García. 2-0, min, 77: Gaizka Martínez. 2-1, min. 92: Javi Cueto.

Árbitro: Abraham Domínguez Fernández, del comité andaluz. Amonestó a los emeritenses Dibrani, Doncel, Beneit y Jacobo Martí y a los asturianos Adri Gómez, Osky, Gete e Isi Ros.

Incidencias: 2.818 espectadores en el estadio Romano José Fouto. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del abonado José Paredes Fernández.

No intervino en jugadas decisivas, pero el criterio del colegiado en las faltas en la zona de tres cuartos desquició a todo el Mérida durante gran parte del partido. Lo que no era para un equipo, sí lo era para el otro. Y de esas 'faltitas' frontales y laterales llegó el córner que avivó el choque en el tramo final. Un partido estupendo, muy bien jugado por los dos equipos, pero controlado por el Mérida desde que se puso por delante en el marcador en el 9'. Antes del 1-0, ya tuvo que sacar de paseo Csenterics su manopla habitual de cada domingo. Esta vez despejando a bocajarro un remate de cabeza en el 3' de Raúl Rubio. La otra gran ocasión de la primera parte la sacó Jacobo Martí bajo palos en el 22', otro que ha decidido ser ya una realidad en el lateral derecho.

La defensa emeritense fue inédita, por cierto. Se decantó Fran Beltrán por dos apuestas sub-23 del club en los laterales, como el propio Jacobo y Manu Rivas, y mezcló por primera vez por dentro a Lancho y Pareja. Y el equipo, para el miura que tenía enfrente, se desenvolvió con mucha sobriedad. A la altura, por ejemplo, de Babín, que se marcó un duelo espectacular durante todo el partido con Álvaro García.

Tras el partido, la fiesta y la comunión de parte de la grada con el grupo regresó al Romano, pero no porque el Mérida se haya colocado quinto a un punto del playoff, sino porque el equipo ya late fuerte.

Fran Beltrán: “En la primera parte estuvimos excelentes” “Hemos jugado contra un gran equipo y creo que lo hemos hecho muy bien. En la primera parte estuvimos excelentes”, comenzó resumiendo Fran Beltrán. “Presionamos muy arriba, tuvimos balón, buenas combinaciones, buenos ataques, ocasiones para hacer alguno más. Venían de ser terceros y sin encajar goles. Competimos muy bien en un encuentro igualado y merecimos esta gran victoria”. Porque la victoria adquiere mérito por el gran nivel del rival de enfrente: “Es un equipo contra el que da gusto jugar. Es parecido a lo que proponemos nosotros: equipo de ritmo muy alto, de presión agresiva, de buscar superioridades por dentro, de jugar por fuera y ser verticales. Es un equipo muy completo, ahí están sus números”. El puntaje y la clasificación del equipo corresponden “al mes y medio bueno que estamos completando. Hemos elevado nuestro nivel competitivo. En los momentos en los que no salen las cosas, como por ejemplo la segunda parte de Pontevedra o Guadalajara, el equipo las está enfrentando bien, y eso es lo que nos está convirtiendo en lo que somos ahora”. Se fue Fran Beltrán más contento con el ambiente del Romano, que registró una escasa entrada en comparación con otros días, seguramente por el frío y el horario del partido, que con el árbitro, una jornada más. “Veo una comunión entre jugadores y afición extraordinaria que nos ayudan a ganar partidos así de igualados. A lo mejor, luchar contra estos elementos (por las decisiones arbitrales) nos está haciendo más fuertes. Estoy convencido de que, por una cuestión estadística, en algún momento cambiará nuestra suerte en ese aspecto”.