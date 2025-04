Hermanos de vicisitudes, frente a frente

Manuel García y Raúl Peña Badajoz y Almendralejo Viernes, 29 de octubre 2021, 19:46 | Actualizado 20:59h. Comenta Compartir

Cuando a mediados de julio se conformaba el calendario de Primera RFEF, el 30 de octubre relucía como fecha por excelencia del balompié masculino extremeño, citándose los máximos representantes de la región en la antesala del profesionalismo. El paso de los meses y los acontecimientos vividos del lado pacense y del almendralejense han deslucido los prolegómenos de una fiesta con invitados indeseados.

Con la huelga coleando en el vestuario del Extremadura, los rumores sin concretar de la venta del club en el Badajoz y un rosario de bajas en ambos conjuntos, la puesta en escena pierde algo de lustre. «Cuantos menos jugadores de calidad haya para elegir, más queda mermado el espectáculo», explicaba el técnico blanquinegro, Óscar Cano, en la previa del duelo de este sábado (19.00 horas, Footters).

Aunque no sea el contexto idílico y los azulgranas afronten el envite en una coyuntura crítica, el preparador andaluz considera que «si nosotros hemos sido capaces de abstraernos y seguir luchando y hemos competido contra cualquiera, creemos que ellos van a hacer igual. Tienen su orgullo e intentarán reivindicarse y decirle a todo el mundo que a pesar de todo ahí están».

La lluvia será otro factor exógeno con una doble vertiente, ya que los abonados pasan por taquilla al ser declarado el choque medio día del club y puede influir en la decisión de acudir al Nuevo Vivero. «Espero que no perdamos mucha masa de gente y podamos vivir una bonita tarde con nuestros seguidores», anhelaba el entrenador del conjunto pacense. El agua también puede ser un factor a tener en cuenta para el desarrollo del juego: «si cae mucha será perjudicial, pero si es lo justo, a los entrenadores nos gusta la hierba rápida», explicaba.

En cuanto a la enfermería, continúa sin poder recuperar piezas y es posible que cuente con las mismas ausencias que en el partido de la pasada jornada ante el Sanse. Están descartados, como de costumbre, Adilson, Dani Aquino, Jilmar y Adri Cuevas, es duda Limones, que se cayó de la lista en la expedición a tierras madrileñas pero que está entre los 21 elegidos. Gorka Pérez se queda fuera y Miguel Núñez se mantendrá en el once para cubrir su vacante. El Badajoz echará mano del filial (Gallego, Abraham, David Calles, Víctor y Narváez están citados), aprovechando que disputa su encuentro el domingo e interferirá menos en su compromiso en Tercera RFEF.

«Hay veces que nos pensamos si hacer una convocatoria más completa o no para no dejarlos sin un mínimo. Los que vengan podrán participar en caso de necesidad».

Por su parte, el equipo azulgrana llega escaso de efectivos, con multitud de bajas y con la sensación de que conformar un 'once' inicial que pugne de tú a tú con el Badajoz será una odisea para Manuel Mosquera, aparte de los problemas que tendrá el técnico del Extremadura para completar la lista.

Sin pistas sobre la lista

No quiso dar pistas sobre sus bajas en la rueda de prensa previa al choque y se llevará a todos los jugadores disponibles al Nuevo Vivero e 'in situ' hará los descartes oportunos. «Estamos en cuadro, pero no puedo decir cuántos sí y cuántos no. Lo que vamos a hacer es llevarnos a todos y hacer la convocatoria allí», admitió.

Con los que seguro no podrá contar son con los sancionados Morcillo y Kike Márquez, y los lesionados Villacañas, Emmanuel y Sebas Coris. Además, a ellos se pueden sumar Dani Pérez, Toribio o Rubén Mesa, que ya acabaron tocados el partido en casa ante el Tudelano y que van a tener complicado llegar en condiciones.

Pese a todos estos contratiempos, Manuel Mosquera no quiere poner excusas de cara al encuentro. Cree que sus pupilos están capacitados para sacar la victoria en Badajoz y no quiere escudarse en las bajas. «Nosotros somos perfectamente equipo para ganar y a eso vamos. No vamos a ir a otra cosa que no sea ganar, luego lo que pase ya veremos. No tenemos ninguna razón para decir que no podemos ganar», sentenció el gallego. Su homólogo, Óscar Cano, refuerza esa visión: «El que piense que es un grupo debilitado por sus circunstancias está muy equivocado, porque aun con la que les está cayendo están solo tres puntos por debajo de nosotros».

Badajoz-Extremadura CD Badajoz: Limones o Gonzalo, Dani Fernández, Pardo, Miguel Núñez, Aitor Pascual, Barri, Isi Gómez, Clemente, David Concha, Sergio Benito y Gorka Santamaría.

Extremadura UD: Casto; Saúl González, Fran Cruz, Lolo González o Gato, Fran Varela; Toribio, Elías Pérez, Vargas, Pastrana; Sergio Gil y Rubén Mesa.

Árbitro: Fuentes Molina (comité valenciano).

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 19.00, Footters.

Lo que sí es cierto es que el Extremadura va a tener varios cambios en el equipo inicial, la mayoría de ellos obligados. Manuel va a tener que componer un rompecabezas para salir al césped del Nuevo Vivero con un equipo de garantías, y eso sin dañar en exceso un banquillo, que podría ser clave en la segunda mitad si el partido va igualado.

En el centro de la zaga no estará Morcillo, aunque vuelve Fran Cruz. El otro puesto lo ocupará Dani Pérez si está disponible, aunque es difícil, o Lolo González. La otra opción es que Saúl González juegue como central y Gato como lateral.

En el centro del campo está por ver si Toribio jugará, pero no es en esa zona donde el Extremadura va a tener más problemas, ya que en la delantera, sin Kike Márquez y con Rubén Mesa siendo duda, Manuel tendrá que hacer encaje de bolillos. Jugadores como Fran Sandaza, Musa o Sergio Gil como segundo punta se postulan como recambios, pero lo cierto es que el Extremadura va a echar de menos a su jugador más desequilibrante en ataque, un Kike Márquez que ha sido determinante en varios partidos esta temporada. «Es un futbolista diferencial, uno de los tres mejores de la categoría. Hay secuencias de partido en las que asombra porque parece que juega contra alevines», elogia Óscar Cano. Pero matiza volviendo la mirada hacia su bloque: «También dista mucho tener o no tener a Aquino o a Adilson, en ese sentido no creo que ellos estén más perjudicados que nosotros».

Las Federaciones de Peñas de Badajoz y Extremadura realizarán, a las 17.30 horas, en la puerta de la Tribuna Central, un acto en apoyo a los clubes en solidaridad por la difícil situación que atraviesan. De manera particular, las peñas La Corchuela y Frente Vokeron se citarán en el bar del Eusebio Bejarano.