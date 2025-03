Heffernan vuelve a poner más de dos millones de euros en el Mérida

El club sigue esperando a los 700 abonados que no han renovado

El Mérida tiene a día de hoy los mismos abonados que hace justo un año: 2.900. De ellos, 763 son nuevas altas. O sea que faltan unos 700 abonos de pago por renovar. «Si renovasen esos 700 que faltan, llegaríamos al objetivo de los 4.000», subraya Alejandro Pérez. «No estamos descontentos con la cifra, pero esperábamos más, al menos después del gran esfuerzo realizado para mantener y disminuir los precios y ofrecer la ventaja del abono financiado». Este verano se han financiado menos abonos (83) que el verano pasado (100), por ejemplo. «Hablamos en el Consejo de Administración que no es justo que la subida de los abonos la pagasen los 3.000 de siempre, de ahí que mantuviésemos los precios para buscar más. No sabemos los motivos exactos de por qué no han vuelto esos 700 aficionados, porque si no lo hubiésemos atajado. Pero no vamos a dejar de buscar soluciones». Por último, también opinó el director general sobre la situación deportiva del equipo: «Estamos contentos. Lo que tenemos claro es que vamos a premiar el atrevimiento, porque creemos que es lo que funciona. El ir a atacar, el ir a ganar. El objetivo es ganar todos los partidos. Y el tiempo nos pondrá luego en nuestro sitio. No hay objetivo a largo plazo sino semana a semana».