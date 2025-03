Guilló: «Ha salido cara, pero podía haber salido cruz»

R. P. Mérida Domingo, 30 de marzo 2025, 22:11 Comenta Compartir

El Guilló de la primera mitad nada tuvo que ver con el Guilló de la segunda. Se marchó feliz por el triunfo, pero no con el mismo sabor de boca de una parte a otra. «Hemos entrado al partido regular. Han tenido un palo y un gol anulado. A partir de ahí nos hemos hecho con el control del juego, hemos dominado y hemos tenido buenos minutos. Llegan los dos goles con dos muy buenas jugadas de equipo. Y tras el descanso lo que teníamos que hacer era seguir en la misma línea. Porque sabíamos que iban a cambiar y estábamos en preaviso. Además, que en este campo y ante este rival no hace falta que pasen muchas cosas para que te hagan un gol porque tienen calidad. Ante sus cambios hemos actuado rápido y hemos metido a Ismael por Saúl para defender a Yacine. Las tarjetas nos han ido mermando y hemos tenido que sacar a Miki… y a partir de ahí, no podía quemarnos el balón tanto como nos quemaba. Ha salido cara, pero podía haber salido cruz, porque el Alcoyano es uno de los equipos más peligrosos a balón parado del grupo. Ahí nos han hecho mucho daño. Nos vamos contentos por el gol final de Pipe, pero nos tiene que hacer pensar esos 30 minutos de la segunda parte».

El técnico del Mérida, además, explicó el por qué del cambio de Eslava en el descanso: «Ha sido físico, porque estaba tocado. Sólo ha entrenado un día esta semana y encima, en el calentamiento, ya ha notado molestias. La mejor de las noticias ha sido la segunda parte que ha hecho Mizzian: ha entrado y ha sido el mejor del equipo tras el descanso. Ha calentado con el equipo, por si no podía Eslava, y luego se ha llevado el palo por no jugar. Y el partido lo ha ganado él. Lo de Eslava no es muscular y lo cuidaremos esta semana para que esté la próxima jornada».