Los guardianes del banquillo del CD Badajoz

Marco A. Rodríguez Badajoz Jueves, 31 de marzo 2022, 21:20 | Actualizado 22:01h.

Ambos tienen una dilatada trayectoria en los banquillos, pero lo que están experimentando desde la llegada de Isaac Jové y el frustrado fichaje de Marco Ortega como su segundo jamás lo han vivido. Son ya siete los encuentros como cabezas visibles del cuerpo técnico del CD Badajoz, por mucho que las nuevas tecnologías ofrecen alternativas solucionadoras de la ausencia del verdadero guía. Curro Velázquez, el preparador físico, y Javier Melchor, entrenador de porteros, sustituirán por octava vez en Logroño este domingo al entrenador que llegó de la mano del grupo de Oliver, que sigue sin poder ejercer como a cualquier homólogo le gustaría. Ambos mencionan que son meros transmisores de las órdenes del catalán vía pinganillo, desde la grada, pero son conscientes de que su labor como hilo conductor con el plantel es básica para que el mensaje cale. Y está calando. Una sola derrota, dos empates y cuatro victorias en esas siete citas que han contribuido a relajar el negativo ambiente que se respiraba.

Isaac Jové continúa sin poder dirigir ya que tiene el derecho federativo bloqueado por una deuda de 100.000 euros con el Fuenlabrada por la cesión de Tahiru. Desde el club apuntan que este problema no tiene visos de arreglarse en el corto plazo, por lo que no sería descartable que acaben la temporada. La multa por sus imposibles comparecencias asciende a 14.000 euros y son como una bola de nieve que crece y crece.

«Alguna vez por alguna expulsión o algo así me ha pasado, pero tantas jornadas seguidas no», responde Curro. «Sinceramente, no. Mi rol es diferente al suyo porque el entrenador de porteros suele estar más a la sombra incluso que el preparador físico y cuando fue expulsado el técnico su puesto lo ocupó el segundo o el preparador físico. Después del Racing lo hacemos así», añade Melchor. Se ríen cuando se les espeta que son el mejor entrenador del Badajoz. Eso dice la estadística. «No somos nosotros, son los entrenamientos de la semana los que permiten esos resultados. Las decisiones no son nuestras, estamos en contacto con el míster, que tiene la última palabra», sopesa Curro.

«Tenemos muy buena relación y eso ayuda. En los viajes compartimos habitación. Yo tengo muy claro mi rol en el equipo y ahora toca echar una mano al club, al míster y estamos todos a una porque ha tocado esto. No sentimos presión porque Curro está permanentemente en contacto con Isaac, que es quien decide», continúa Javier Melchor. «Algunas veces le indicamos si vemos algo y él nos escucha, pero incluso él desde arriba lo ve mejor», prosigue Velázquez.

Teléfono y pinganillo

¿Cómo lo hacen en los partidos? El preparador físico señala que ahora es más sencillo porque ya no está prohibido el uso de dispositivos móviles. Con el pinganillo siempre conectado, él habla prácticamente todo el encuentro con Isaac Jové. «Me he dado cuenta de que seis ojos ven más que dos y en ese sentido lo veo positivo porque se apoya bastante en nosotros. Nos escucha, hay buena sintonía y en ocasiones consensuamos las decisiones. Nos pregunta cosas, etc. Creo que hacemos un buen equipo», describe Melchor.

Aunque el fútbol se gobierna por resultados y estos acompañan, Jové se resiente y alguna vez ha lamentado el tener que ver los toros desde más allá de la barrera. Según sus colaboradores, no estar a pie de campo y poder hablar directamente con los jugadores es duro. Esa cercanía, argumentan, es necesaria para impregnar carácter in situ, para otras facetas del juego que rebasan lo táctico. Por eso, dice Curro, Jové está fastidiado y más nervioso que si estuviera en el banquillo.

«Tras el mal recibimiento, ahora la afición está más identificada y las cosas están más tranquilas» Curro velázquez Preparador físico del CD Badajoz

«Él no tiene culpa de lo que ha pasado, venía por ser de confianza de los nuevos dueños y puede que sí se haya sido injusto con él» Javier Melchor Entrenador de porteros del Badajoz

Tanto Melchor como Velázquez consideran que se ha sido un poco injusto con su jefe, que aterrizó en el Nuevo Vivero en un tramo de plena convulsión institucional y un recelo hacia los nuevos gestores-propietarios en forma de pesada losa sobre su profesionalidad. «La afición no estaba conforme con lo que estaba pasando y las circunstancias en las que vino y una forma de demostrarlo fue ese mal recibimiento, pero ahora está más identificada y las cosas están más tranquilas», comenta Curro. «Está siendo un año durísimo en lo personal. Él no tiene culpa de lo que ha pasado, venía por ser gente de confianza de los nuevos dueños y puede que sí se haya sido injusto. Le llamó un gran club como el Badajoz y vino. Yo hubiera hecho lo mismo», intercede Melchor, que se estrenó junto a Curro precisamente ante el Racing, el club del que fue fichado por Dupi. «Me hubiera gustado que fuese en otras condiciones. No fue una experiencia bonita, fue muy rara porque soy racinguista de toda la vida y no me gusta ser protagonista», recuerda el de Laredo (1982), que está muy satisfecho con la escuela de porteros blanquinegra que puso en marcha. Con 24 años se rompió la rodilla en el Colindres de la Tercera cántabra, dejó el fútbol y escapó a Madrid a trabajar como diseñador gráfico, pero regresó al balompié como preparador de porteros en clubes como Baracaldo (donde padeció un concurso de acreedores), G. Torrelavega (impagos dos años) o el Racing. «También me persigue la mala suerte».

Ampliar Javier Melchor se dirige a los jugadores del Badajoz en presencia de Curro Velázquez y el resto del cuadro técnico. Pakoí

Curro, nacido en Badajoz en 1978, comenzó su carrera en el Extremadura nada más licenciarse en el 2002 y, pese a celebrar varios ascensos, le gana en sinsabores futboleros. «Yo he tenido hasta un encierro cuando estuve en el Badajoz –donde ha estado 8 años en dos etapas– y en el Extremadura sufrimos siete meses de impagos», apostilla. Ascendió a Segunda B con el Sporting Villanueva (que desapareció después), el Delta Badajoz FS (también desaparecido) y en el extinto Mérida, con el que antes ascendió a Segunda B en 2014 en Laredo con Javier allí.

Alaban la profesionalidad de la plantilla. Curro defiende que no se abandonaron en lo físico, "que entrenan muy bien y sin poner una sola excusa", y Melchor incide en ello. «He pasado por muchos equipos en once años y es el mejor vestuario que he visto. Sin esta calidad humana no hubiéramos salido adelante. Han luchado por sus derechos y por los de todo el club y han estado implicados siempre, no solo ahora con los buenos resultados».

